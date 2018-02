Kantoorpand 'De Schoen' ontruimd na brand

Volgens de brandweer woedde er een brand op het dak van het kantoorgebouw. Vermoedelijk is die ontstaan tijdens werkzaamheden.



Twee personen die rook hebben ingeademd zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Het kantoorgebouw is ontruimd en de ongeveer 120 mensen die er aan het werk waren zijn opgevangen is een naastgelegen pand.



Rond 12.45 uur was de brand uit. De brandweer voert op dit moment controles uit, daarna kunnen de mensen weer het gebouw in.



ING

Volgens een woordvoerder ging het niet om een grote brand, maar werd gezien de locatie naast de snelweg groot ingezet.



Het kenmerkende kantorencomplex was eerder in gebruik door ING, maar is tegenwoordig een verzamelgebouw voor verschillende bedrijven.



Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen als ze last hebben van de rook.