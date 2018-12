Kantoorkolos Rivierstaete verkocht voor 228 miljoen

Volgens vakblad Vastgoedjournaal is het de grootste kantoordeal van het jaar. De oude eigenaar Vastint lijkt flink te profiteren van de verkoop. De belegger en ontwikkelaar kocht het gebouw (bijnaam: apenrots) in 2013 voor 18,5 miljoen euro.



Maar dat waren dan ook andere tijden, zegt directeur Cees Gehrels in het FD. "Het was een oude afgetrapte bak, stond zo goed als leeg en het was midden in de crisis."



Verbouwing

Het gebouw, bij oplevering in 1973 de grootste kantoorruimte van Europa, is de afgelopen jaren grondig verbouwd. Zo werd de gevel van zes miljoen grijswitte tegels vervangen door glas, waardoor beter te zien is welke kantoren er in het pand zitten.



Inmiddels is het door architect Hugh Maaskant ontworpen gebouw helemaal verhuurd. Onder meer 1500 medewerkers van de Britse reclamegigant WPP, techbedrijf Messagebird en flexplekverhuurder Regus namen dit jaar hun intrek in de 30.000 vierkante meter kantoorruimte.