Kantoorkolos Ringpark voor 70 miljoen verkocht

Ook Boelens de Gruyter is actief op de woningmarkt. Deze maand werd bekend dat het in West 600 nieuwbouwappartementen gaat bouwen bovenop drie bestaande kantoorgebouwen.



Volgens De Gruyter is er nog niets uitgemaakt.



"Als kantoorpand werkt het ook. Er is wat leegstand maar er zitten voldoende bedrijven in. Je kunt er alle kanten mee op. We hebben hier ook echt zin in. Er moet sowieso iets aan het gebouw gebeuren."



Ringpark is in 1967 gebouwd voor de verzekeringstak van Nedlloyd en werd in 2000 voor 37,4 miljoen euro gekocht door een Duits vastgoedfonds. Dat verkocht het vorige week dinsdag voor 28,5 miljoen euro aan een bedrijf op de Kaaimaneilanden dat het bij dezelfde Amsterdamse notaris voor 70 miljoen euro doorschoof naar een vehikel in Luxemburg van Round Hill en Boelens de Gruyter.



Waarom voor die constructie is gekozen, wil De Gruyter niet zeggen.