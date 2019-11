Kantoorgebouw De Oliphant voor 55,3 miljoen verkocht

Het kantoorgebouw De Oliphant. Beeld Google Street View

De Singaporezen, die destijds aan het begin stonden van een golf Aziatische vastgoedinvesteerders die neerstreken in Amsterdam, betaalden in januari 2017 18,4 miljoen euro voor de uitgewoonde kantoortoren.



Dat was in het staartje van de kan­torencrisis, waardoor de achterhaalde jarennegentigtoren – tussen 1993 en 2015 onderdak van ING – moeilijk te verhuren was. Zo moeilijk dat het gebouw vier jaar geleden zelfs op de radar kwam als opvanglocatie voor een verwachte vluchtelingenhausse.

De toenmalige Duitse eigenaar Triuva had al een kapitaal renovatieplan laten maken. Op die, in het vastgoedjargon ‘ontwikkelingspotentie’ trok First Sponsor de portemonnee. Af­gelopen februari werd de nieuwe ­Oliphant opgeleverd. Onder meer ­medicijnbedrijf Novartis is er, met 400 medewerkers, neergestreken.

Bilderberg

First Sponsor vindt het nu tijd voor een beproefde vastgoedtruc. Niet het gebouw maar de aandelen van het papieren bedrijf waarin het is ondergebracht zijn verkocht aan FSMC NL Property Group, voor een derde in handen van de Singaporezen. Het betaalt de aankoop grotendeels met een lening van verkoper First Sponsor.

In vier jaar tijd heeft First Sponsor onder topman Teck Pheng Neo heel wat Amsterdamse kantoortorens ­vergaard, zoals de Mondriaantoren en een deel van De Omval, waaronder restaurant Riva. Daarnaast kocht het concern hotelgroep Bilderberg voor 171 miljoen euro.

First Sponsor is nog niet klaar in Zuidoost. Het gaat met Provast drie woontorens in de schaduw van De Oliphant zetten, goed voor 600 ‘kwaliteitsappartementen’.