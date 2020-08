Kantoor van advocaat Jan-Hein Kuijpers in Centrum beschoten

Een kantoorpand in de Falckstraat in het centrum is in de nacht van donderdag op vrijdag of vroeg in de ochtend beschoten. Het gaat om het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten.

De politie kreeg vrijdagochtend vroeg een melding. “Bij aankomst werd een kogelinslag in het raam aangetroffen,” aldus een woordvoerder. Een deel van de straat is afgezet en de recherche doet ‘uitgebreid onderzoek’.

Het gaat om het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten, waar ondermeer Jan-Hein Kuijpers werkt. Er is zeker één kogelgat in een raam naast de voordeur te zien. Het advocatenkantoor was vrijdagochtend niet bereikbaar voor een reactie.

Kuijpers staat een kleurrijk bestand aan cliënten bij. Zo is hij de advocaat van grote drugshandelaars zoals de onlangs gearresteerde Roger P., alias ‘Piet Costa’, die als één van de grootste Nederlandse spelers op de internationale cocaïnemarkt wordt beschouwd. Ook vertegenwoordigt hij Ahmet G. – die in maart vorig jaar een poging tot liquidatie overleefde in Amstelveen-Westwijk.

Uit de ‘Hollandse netwerken’ heeft hij ook meerdere belangrijke Amsterdamse cliënten, zoals Danny K. en mensen die voor hem werken zoals Peter R. – die in 2015 zwaargewond raakte bij een liquidatiepoging in Diemen. In het verleden was hij ook enige tijd de advocaat van Willem Holleeder, maar niet in de veelvoudige liquidatiezaak waarin de crimineel inmiddels tot levenslang is veroordeeld.

De politie kan nog niet zeggen in welke hoek de dader moet worden gezocht.

Heeft u meer info, reageer dan via de tiplijn van Het Parool.

Vannacht is in de #Falckstraat in Amsterdam het kantoor van advocaat #Kuijpers beschoten. Dader en motief nog onbekend. Politie heeft de PD afgezet en doet op dit moment sporen en getuigenonderzoek. Iets gezien of gehoord.? 0900-8844 pic.twitter.com/ySfiVUWJt3 — Robby Hiel (@PersburoUNN) 7 augustus 2020