Kanshebbers Amsterdamprijs voor de Kunst bekend

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt uitgereikt in drie categorieën. Er is een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert, een prijs voor de beste culturele prestatie eneen prijs voor bewezen kwaliteit.



In de categorie Stimuleringsprijs is zijn de zangeres Nora Fischer, online radiostation Red Light Radio en archief voor zwarte geschiedenis The Black Archives genomineerd.



De genomineerden in het onderdeel Beste Presentatie zijn beeldend kunstenaar Melanie Bonajo, platform voor kunst en cultuur Framer Framed en filmprogrammeur/cultureel activist Jeffrey Babcock.



Regisseur jeugdtheater Liesbeth Coltof, grafisch ontwerpstudio Experimental Jetset en stichting Thami Mnyele nemen het tegen elkaar op in de categorie Bewezen Kwaliteit.



De winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018 worden op 15 oktober bekend gemaakt. Zij ontvangen 35.000 euro en een de Amsterdam 'schaal-op-schaal'.



