Kans op witte kerst in Amsterdam nihil

In december is er überhaupt geen kans op sneeuw, zegt woordvoerder Johnny Willemsen van Weeronline.



De uitspraak 'niets zo verraderlijk als het weer' gaat voor deze weersverwachting zeker niet op, stelt Willemsen. "Soms blijft het gissen, maar nu is het heel duidelijk. Kerstavond wordt veel te zacht en ook tijdens Eerste en Tweede Kerstdag is de kans op sneeuw nul procent."



Sleeën

De temperatuur kan tijdens kerst oplopen tot tien graden. Na kerst wordt het iets kouder maar het blijft waarschijnlijk droog. Dit lijkt bovendien de verwachting te zijn voor heel december. "Sleeën kunnen we in december wel vergeten," erkent de weerexpert.



De laatste witte kerst was in 2010. In 2015 werd zelfs een recordtemperatuur gemeten van 14 graden.