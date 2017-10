Kans op warmste 16 oktober ooit gemeten

Dat meldt Weerplaza. De tropische orkaan Ophelia zorgt ervoor dat het kwik omhoog gaat.



Zondag was met 20 tot 24 graden al een warme nazomerse dag, maar maandag zou de temperatuur op sommige plekken nog hoger uit kunnen vallen.



's Middags wordt het 22 tot lokaal 26 graden. Ook in Amsterdam kan de dikke jas aan de kapstok blijven hangen. Daar wordt het zo'n 24 graden.



Het datumrecord voor 16 oktober staat nu op 24,2 graden en is gevestigd in Maastricht in 1949, 68 jaar geleden. De kans is groot dat het maandag in het zuidoosten van het land 25 of 26 graden wordt, wat zou betekenen dat het oude record wordt verbroken.