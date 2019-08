Kans op neerstortende panelen: UvA controleert gebouw Roeterseiland

Bij het deels zwarte gebouw als een boog over het water zitten panelen niet goed vast. Beeld Eva Plevier

De UvA heeft nu alle deurklinken van de grijze panelen verwijderd. Volgens een woordvoerder van de universiteit leveren de panelen geen gevaar op zolang deze gesloten zijn. “Zodra de luiken geopend zijn, kunnen deze opdekpanelen door de wind losraken van het luik en naar beneden vallen.”

De mankementen kwamen aan het licht tijdens een jaarlijkse routinecontrole, aldus de woordvoerder. Volgens haar heeft het niets te maken met het instorten van het dak van het AZ-stadion. “Het probleem was al aan het licht gekomen voordat dat plaatsvond.”

Het gaat om de panelen die tussen de ramen zitten van het gebouw dat als een boog over een gracht is gebouwd. In totaal worden de komende tijd in totaal alle 600 grijze panelen van kantelbare luiken gecontroleerd.

Volgens de UvA zijn deskundigen in opdracht van de universiteit met spoed op zoek naar een permanente oplossing van het probleem. “Personeel dat in het gebouw werkt, kan wel nog de ramen in de eigen werkkamers openzetten. Verder heeft het gebouw een centrale energievoorziening waarmee geventileerd en gekoeld wordt als dat nodig is.”