Kans op brug over IJ groter: verhogen andere bruggen onbetaalbaar

Het IJ, bezien vanaf de A'DAM Toren Beeld ANP

Hierdoor vervalt de noodzaak de nieuwe brug extra hoog te maken, het voornaamste argument van tegenstanders van een brug.

Dat blijkt uit een brief van minister voor Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat uit een uitgebreide kosten-batenanalyse blijkt dat het verhogen van andere bruggen op de belangrijke vaarroute praktisch onbetaalbaar is.

De discussie over een brug over het IJ woedt al jaren. Amsterdam en het Rijk liggen overhoop over de vraag welke hoogte een nieuwe brug moet krijgen in verband met de doorvaart van de beroepsvaart. Amsterdam vindt 9,10 meter hoog genoeg, maar Rijkswaterstaat, het ministerie en de maritieme branche willen naar ten minste 11,35 meter.

Fanatiek voorstander

De meeste andere bruggen op de scheepvaartroutes rond Amsterdam zijn echter 9,10 meter en zouden dus moeten worden verhoogd, anders heeft het geen zin de nieuwe brug wel hoger te maken. Uit het recente onderzoek blijkt dat dat nooit gaat gebeuren, vanwege de te hoge kosten en opbrengsten die daarbij in het niet vallen.

De vorige verkeersminister, Melanie Schultz van Haegen, was een fanatiek voorstander van een tunnel onder het IJ en waarschuwde dat een brug over het IJ alleen voor ‘fans van de Mont Ventoux’ goed nieuws zou zijn. “Daar mag je als fietser wel een motortje bij krijgen,” aldus de minister.

Wallenkanten

Het probleem is dat hoe hoger de brug wordt, hoe lastiger die wordt voor fietsers, vooral omdat er op de dichtbebouwde Amsterdamse wallenkanten nauwelijks ruimte is om de aanloop langer, en daarmee het stijgingspercentage lager te maken. Nu er geen reden is voor een brug van 11,35 meter, wordt een fietsbrug weer aantrekkelijk.

De laatste maanden kreeg de roep om een brug in plaats van een tunnel de wind in de zeilen: Amsterdamse fietsers maakten een dagje gebruik van de de IJtunnel en waren enthousiast. Ook vormde zich het beeld dat het stadsbestuur per se een brug wilde omdat een tunnel ‘niet sexy’ genoeg zou zijn.

De stad heeft gekozen voor een brug als ‘vaste oeververbinding’ naar Noord omdat de aanleg van een tunnel duurder is. Alleen wanneer een buis van de IJtunnel zou worden aangewezen als fietstunnel, zou de stad waarschijnlijk goedkoper uit zijn, maar hoewel het aantal auto’s in de tunnel al jaren daalt, is het nog steeds een belangrijk onderdeel van de doorstroming van het verkeer. Bovendien is tweerichtingsverkeer in een autotunnel in strijd met de regelgeving voor tunnels.