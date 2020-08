Kans op 12 procent werkloosheid in Amsterdam door corona

Beeld ANP

Dat staat in een rapportage van wethouder Rutger Groot Wassink (werk). De werkloosheid pakt in Amsterdam altijd iets hoger uit dan het landelijk gemiddelde, daarom hebben de onderzoekers van gemeentelijk bureau OIS een doorrekening gemaakt van de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Ruim een derde, 34 procent, van de banen in de metropoolregio Amsterdam, staat onder druk door de uitbraak van het virus en de economische gevolgen daarvan. In het ergste scenario zullen bijna 59.000 van de 469.000 duizend werkzame Amsterdammers hun baan verliezen.

Na een periode in de WW komt een fors deel van deze groep in aanmerking voor een bijstandsuitkering, blijkt uit recente ervaringen. Ook van de grote groep kleine zelfstandigen, zoals taxichauffeurs en cultuurmakers die nu een Tozo-uitkering van de rijksoverheid krijgen, stroomt 37 procent door naar de bijstand.

Tegenslag

Wethouder Groot Wassink houdt er rekening mee dat er in 2021 zeker 50.000 mensen bij de gemeente aankloppen voor bijstand, ruim 10.000 meer dan nu. Dat is een tegenslag: sinds 2018 daalde het aantal bijstandsuitkeringen eindelijk weer nadat die regeling in het afgelopen decennium — na de vorige (financiële) crisis — was opgelopen tot 42.000. In het gunstigste scenario stabiliseert het aantal bijstandsontvangers rond dit niveau in 2021.

Overigens zal een grote groep werklozen, een derde van de WW’ers, buiten beeld van de gemeentelijke regelingen vallen, omdat zij vermogen hebben of een partner met goedbetaald werk. Groot Wassink zei eerder dat hierdoor ‘de bestaanszekerheid onder druk komt’.