Kankerpatiënt kan straks ook terecht bij regioziekenhuis voor behandelingen Amsterdam UMC

Het Cancer Center Amsterdam is onderdeel van het Amsterdam UMC, een academisch ziekenhuis waar innovatieve kankerbehandelingen plaatsvinden. “In de regionale ziekenhuizen komen patiënten niet snel in aanraking met de onderzoeken die wij in het Cancer Center Amsterdam doen,” zegt internist-hematoloog Sonja Zweegman. Door een regionaal onderzoeksnetwerk te vormen kunnen ook die patiënten in studieverband een behandeling krijgen én kan het academisch ziekenhuis ‘beter en sneller’ kankeronderzoek doen.

In september start een pilot van het onderzoeksnetwerk in het Flevoziekenhuis (Almere), het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) en het Spaarne Gasthuis (Haarlem). In deze ziekenhuizen worden researchverpleegkundigen aangesteld om het netwerk op te zetten en de studies te coördineren.

Het onderzoeksnetwerk wordt bekostigd door KWF Kankerbestrijding, dat 2,4 miljoen euro subsidie heeft toegekend voor het project.

