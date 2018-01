Kandidaat Bij1 onder vuur om mogelijk liegen cv

Niet alleen is nergens een registratie te vinden, wat verplicht is voor deze beroepsgroep, maar ook haar eigen cv op LinkedIn rept niet van werk of zelfs maar een opleiding tot psychiater. Liegen over je cv geldt als een doodzonde voor politieke kandidaten.



Twintig jaar geleden

Bij1 verklaart schriftelijk 'geen reden te zien om in te gaan op werkzaamheden van twintig jaar geleden'. De partij rekent bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam van 21 maart op 2 tot 5 zetels - op basis van de landelijke verkiezingen van vorig jaar was Simons met twee zetels in de gemeenteraad gekomen.



Op de website staat Kuit als derde kandidaat, wat overigens volgens de partij niet automatisch betekent dat zij als nummer 3 op de kieslijst komt te staan.



Vrijwilligerswerk

De partij laat weten dat Kuit in Nijmegen heeft gestudeerd. Zelf vermeldt Kuit alleen een eenjarige opleiding tot lifecoach (2000-2001). Verder heeft ze vooral veel ervaring met vrijwilligerswerk, en dan met name als lobbyist voor een betere positie van gehandicapten.



Kuit heeft zelf een beperking, wat volgens de partij er de oorzaak van is dat zij 'niet langer' geregistreerd staat als psychiater: wie te weinig cliënten behandelt en geen bijscholingscursussen volgt, mag op een gegeven moment het vak niet meer uitoefenen. Bij1: 'Het Nederlandse beleid om competente mensen met een beperking op te leiden is slecht.'



Kuit was niet bereikbaar voor commentaar.



Lees ook: Sunny Bergman en Gloria Wekker op kieslijst Bij1