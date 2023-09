Kan het Cobra Museum met een zoenoffer een sluiting afwenden?

‘De gemeente zou niet alleen moeten kijken naar wat het Cobra Museum kost, maar ook naar de spin-off,’ zegt Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Beeld Kim van Dam/ANP

De A van CoBrA staat voor Amsterdam, maar ’s lands enige Cobramuseum opende op 8 november 1995 op het Sandbergplein in Amstelveen. Drijvende kracht achter het Cobra Museum voor Moderne Kunst in het net ontwikkelde Stadshart was Piet van den Heuvel. Afgelopen woensdag, bij een ingelast raadsdebat, was hij inspreker. Hij zei wakker te liggen van het vooruitzicht van sluiting van zijn geesteskind. Dat scenario ligt op tafel na de aankondiging van het stadsbestuur eerder deze week dat het de geldkraan dicht wil draaien.

Het Cobra Museum ontvangt jaarlijks ruim 1,2 miljoen euro van Amstelveen (een tiende van de gemeentelijke cultuurbegroting). Ter vergelijking: Amsterdam geeft jaarlijks een slordige 20 miljoen euro aan het Stedelijk Museum (14 procent van de cultuurbegroting).

Verliezen en toenemende schuldenlast

Als het ligt aan Herbert Raat – net als Van den Heuvel destijds nu kunst- en cultuurwethouder namens de VVD – komt er een einde aan de subsidierelatie. En dat in het jaar dat het museum uitgebreid stilstaat bij het jubileum van de internationale Cobrabeweging, die 75 jaar geleden tijdens een conferentie in Parijs werd opgericht door een internationaal gezelschap revolutionaire surrealisten. Is de huidige jubileumtentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat de allerlaatste tentoonstelling? Raat: “Gelet op de verliezen en de toenemende schuldenlast vinden wij het niet meer verantwoord het museum financieel te ondersteunen.”

Een deel van de gemeenteraad is het met hem eens. Directeur Stefan van Raay en bestuursvoorzitter Jerry Straub van het Cobra Museum werden woensdag lang doorgezaagd door raadsleden over hun al te florissante bezoekersprognoses en tegenvallende inkomsten.

Raat was ‘hoopvoller’ na de handreiking van Van Raay, om na te denken over een bescheidener opzet van het museum. Met bijvoorbeeld minder vaak grote exposities, die weliswaar veel publiek kunnen trekken, maar ook grote financiële risico’s met zich meebrengen.

Een zoenoffer

Aan het slot van de vergadering liet de wethouder een opening boven de markt hangen, door te suggereren dat het aftreden van de museumleiding – die volgens het stadsbestuur al vanaf 2018 hervormingen tegenhoudt – hem op andere gedachten kan brengen. Volgens ingewijden is het denkbaar dat het museum met zo’n zoenoffer zijn hachje redt. Dan zou deze episode met een sisser aflopen.

De vraag is of het vertrek van Van Raay en/of Straub de problemen oplost. “Er zijn in Nederland nauwelijks musea die zonder subsidie kunnen bestaan,” weet Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Dat geldt eigenlijk alleen voor een aantal particuliere musea, zoals Voorlinden in Wassenaar. Maar in het algemeen geldt dat musea vrijwel altijd extra geld nodig hebben; de exploitatie is niet sluitend te krijgen uit de inkomsten uit kaartverkoop en sponsordeals.”

Het is volgens Klamer ijdele hoop om te denken dat het Cobra Museum zonder subsidie kan overleven. “Het probleem van musea is dat ze veel bijdragen aan de lokale economie, maar daar heeft het museum weinig aan. Het Rijksmuseum is een goed voorbeeld; er komen mensen van heinde en verre; die gaan lekker dineren en slapen in het Hilton, maar het Rijks wordt daar niet wijzer van.”

In de schaduw van grote musea

“Musea zijn complexe organisaties,” aldus Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging. “Omdat ze een maatschappelijke doelstelling hebben, moeten ze zich vaak verhouden tot een publiek dat niet altijd het makkelijkst binnen te hengelen is.”

Carasso: “Daarnaast moeten ze zorg dragen voor een collectie en dat is een kostbare aangelegenheid. Dat betekent dat er eigenlijk altijd geld bij moet. En als je dan voor een belangrijk deel afhankelijk bent van eigen inkomsten, zoals het Cobra Museum, en die vallen door omstandigheden tegen, bijvoorbeeld door corona, waardoor je sneller door je reserves bent, dan is het heel moeilijk om een positief resultaat te realiseren.”

Een ander probleem van het Cobra Museum is dat het dicht in de buurt zit van een aantal grote musea, zoals het Rijks en het Van Gogh Museum. “Grote musea zijn de grote aandachtstrekkers. Het Rijksmuseum trekt massa’s mensen en krijgt ook veel donaties. Het Cobra opereert in de schaduw van die grote musea en zal veel meer moeite hebben donaties binnen te hengelen. Terwijl Amstelveen toch niet de armste gemeente van Nederland is.”

Carasso: “Ik zeg altijd: noblesse oblige. Laat de wat rijkere Nederlanders bijdragen aan de musea – zo gaat het in Amerika ook. Dat is een heel andere cultuur, die ervoor zorgt dat zo’n museum ook breed gedragen wordt door veel mensen in de buurt. In Nederland hebben we dat veel te weinig. Maar Cobra is nu typisch zo’n niche museum waarvan je zou verwachten dat sommige mensen daar enthousiast over zijn en er wel de portemonnee voor willen trekken.”

Nieuwe energie

Als hoogleraar Klamer in het bestuur van zo’n instelling zou zitten en sluiting dreigt, zou hij allereerst proberen de ‘optiewaarden te verzilveren’. “Het is dan de vraag hoeveel mensen bereid zijn om 2, 10 of 50 euro te betalen voor het behoud van het museum. Zo’n actie is heel waardevol, omdat je dan ziet hoeveel mensen er werkelijk om het museum geven. Daar moet je een goeie campagne voor opzetten, met een bekend gezicht zoals Jeroen Krabbé. Daarmee breng je het museum weer onder de aandacht en kan er een heel nieuwe energie ontstaan.”

En als zo’n campagne niet succesvol is? “Dan moet je sluiten. Als mensen er niet warm voor lopen, moet je daar consequenties aan verbinden. Maar in Nederland gebeurt dat bijna niet. Zelf zou ik doneren, ik vind het Cobra Museum waardevol. Maar ik vind het ook belangrijk dat je dat met veel mensen doet. En als er veel steun is, wordt het voor de politiek natuurlijk ook moeilijker de steun stop te zetten.”

“Het vestigingsklimaat in Amstelveen wordt beter omdat het Cobra Museum daar zit,” stelt Carasso van de Museumvereniging. “Mensen die bijvoorbeeld bij KLM werken, gaan liever in Amstelveen wonen, terwijl ze misschien niet eens naar het museum gaan. Het Cobra Museum is een wezenlijk onderdeel van de economische infrastructuur. De gemeente zou dus niet alleen moeten kijken naar wat het kost, maar ook naar de spin-off. Het zou doodzonde zijn als een dergelijk instituut zo hup wordt opgeheven. Dat bouw je ook niet zomaar weer op. Dat moet de gemeente zich goed realiseren. Echt, het is de investering meer dan waard.”

De jubileumtentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat is t/m 8/10 te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst, Sandbergplein 1 in Amstelveen.