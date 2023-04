Kan de Burgemeester De Vlugtlaan wel zo blijven heten, gezien de donkere kanten van die man?

Burgemeester De Vlugt, in gezelschap van zijn dochter, verlaat het Weesperpoortstation in april 1929. Beeld Stadsarchief Amsterdam

In 1915 werd Willem de Vlugt (1872-1945), zoon van een timmerman uit Kattenburg, lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de ARP. Vanaf 1918 was hij wethouder, waarna Charles Ruijs de Beerenbrouck, de katholieke minister van Binnenlandse Zaken, de gereformeerde De Vlugt in 1921 benoemde tot burgemeester.

Geen religieuze scherpslijper

Een opmerkelijke benoeming, want Amsterdam stond juist bekend als een vrijzinnig, socialistisch bolwerk. Maar een religieuze scherpslijper was De Vlugt zeker niet. In 1928 stootte hij zelfs zijn eigen geloofsgenoten tegen de borst door tijdens de Olympische Spelen, die dat jaar in Amsterdam werden gehouden, op zondag evenementen bij te wonen.

Zijn andere, harde kant kwam boven in de jaren dertig. De crisisjaren met massale werkloosheid sloegen vooral diepe wonden in de verwaarloosde wijken zoals de Jordaan. Overheidssteun voor werklozen was minimaal, met ook nog eens vernederende voorwaarden, zoals een stigmatiserende gaatje in het fietsplaatje zodat iedereen kon zien dat de fietser geen fietsbelasting betaalde.

De in 1933 aangetreden regering-Colijn wilde vasthouden aan de gouden standaard – waarbij de waarde van de gulden is gekoppeld aan de goudprijs – en een sluitende begroting. Voortdurend werd bezuinigd op de overheidsuitgaven. Het besluit voorjaar 1934 om de toch al lage werkloosheidsuitkeringen nog verder te verlagen, leidde tot grootscheeps protest in de Jordaan.

Leger schoot met scherp tijdens Jordaanoproer

Politiemotoren met zijspan raasden door de smalle straten, terwijl vanuit ramen en vanaf daken met dakpannen, stenen en stukken hout werd gegooid en barricaden werden opgeworpen. Op 6 juli begon een groot tegenoffensief, waarbij niet alleen het speciale Korps Politietroepen werd ingezet: burgemeester De Vlugt had ook de hulp van het leger ingeroepen.

Driehonderd man van het garderegiment Grenadiers & Jagers bedienden hem op zijn wenken. Er werd tijdens het Jordaanoproer gericht met scherp geschoten en zo doofde het opstandige vuur snel. Op 9 juli kon De Vlugt op de Dam een defilé van de troepen afnemen.

De Vlugt inspecteert op de Dam de militaire troepen na het Jordaanoproer. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Politiedossier over ‘Negercabarets’

Een paar jaar later liet de burgemeester zich opnieuw van zijn dubieuze kant zien. De Vlugt kon zich wel vinden in de nazi-rassenleer. In het Amsterdamse Stadsarchief bevindt zich het 830 pagina’s dikke, stuitende politiedossier Negercabarets.

Met de opening van The Negro Kit Cat Club en The Negro Palace in december 1936 kwam het ‘zwarte gevaar’ volgens hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Versteeg wel heel dicht bij de witte meisjes, die zich ‘voor deze relaties maar al te gevoelig toonden’.

Versteeg rapporteerde: ‘Het optreden van de bandleider verplaatst de bezoeker in Artis. In The Negro Kit Cat Club is het optreden dezer ‘mensapen’ walgelijk om aan te zien. Voor de zwakkeren onder het publiek kunnen de gevolgen helaas te betreuren zijn.’ Waarna burgemeester De Vlugt de vergunning van de zaak introk.

De eigenaar ontsloeg het zwarte personeel, en dus bleef het publiek weg en moest de zaak sluiten. Wat volgde was niet minder dan een beroepsverbod voor zwarte muzikanten en horecapersoneel met een Nederlands paspoort.

Slaafse houding in mei 1940

In datzelfde jaar 1936 organiseerde een groep overwegend linkse kunstenaars rondom de Olympische Spelen van Berlijn een tentoonstelling waarin de verschrikkingen van het nationaalsocialistische regime werden gehekeld. De burgemeester liet, mede onder druk van de Duitse consul, talrijke schilderijen en politieke tekeningen verwijderen.

Die slaafse houding kwam ook in mei 1940 tot uiting. Op 15 mei, de dag van de capitulatie, hield de burgemeester een korte radiotoespraak tot de bevolking van de stad: “Ik deel u mede, dat hedenmiddag Duitse troepen de stad zullen binnentrekken. Ik twijfel er niet aan, of de burgerij zal daarbij de orde en rust handhaven op dezelfde voortreffelijke wijze, waarop zij dit tot nu toe heeft gedaan.” De traditioneel opstandige stad stelde politiemannen beschikbaar om het Duitse leger te begeleiden op doortocht naar Haarlem.

Joodse en communistische raadsleden op straat

Officieel bleef veel bij het oude. Burgemeester, wethouders en gemeenteraad vergaderden rustig verder, met dr. Hans Böhmcker, senator uit Lübeck, boven het lokale bestuur. De Amsterdamse hielenlikkers gaven geen kik, zelfs niet toen op 30 juli de communistische raadsleden op straat werden gezet en vanaf 30 november ook de Joodse collega’s niet meer welkom waren.

Het gemeentebestuur stelde voor om de Joodse gemeenteraadsleden hun speciale toegangskaart tot de Stadsschouwburg in te laten leveren, ‘omdat ze hem nu toch niet meer nodig hebben.’

Ook bij de Februaristaking in 1941, een van de weinige momenten waarop een deel van de Amsterdammers een dapper gezicht liet zien en zich pal opstelde achter de Amsterdamse Joodse bevolking, wilde De Vlugt de opstandige Amsterdammers weer zo snel mogelijk in het Duitse gareel krijgen. In zijn ‘kennisgeving’ gericht aan de ‘ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Amsterdam’ meldde hij dat staken tot ontslag zou leiden.

Vervangen door Edward Voûte

Hoewel De Vlugt er eigenlijk alles aan had gedaan om het de Duitse bezetters zo makkelijk mogelijk te maken, vond het Duitse gezag dat hij er best nog een tandje bij had mogen zetten. Ze wensten een burgemeester met nóg minder ruggengraat. Daarom werd De Vlugt in 1941 ontslagen en vervangen door Edward Voûte.

De nieuwe burgemeester was weliswaar geen lid van de NSB, maar gold toch als een willig werktuig in Duitse handen. Door de bijzondere rechtspleging na de oorlog werd zijn collaboratie bestraft met drie jaar en zes maanden gevangenisstraf. Er is gelukkig geen straat naar hem genoemd. Aan één Burgemeester de Vlugtlaan hebben we meer dan genoeg.

Een uitgebreid artikel over burgemeester De Vlugt, inclusief een wandeling vanaf het Van Eesteren Museum aan de Sloterplas tot aan de museumwoning in de Freek Oxstraat staat in het Literair jaarboek voor Nieuw-West: Tussen Andreasplein en Zwarte Pad, 144 blz., €12,90