Kan Amsterdams OV toch doorrijden? Vervoerregio zoekt oplossing voor financiële tekorten

Bussen bij Amsterdam Centraal Station. Beeld Hollandse Hoogte

Dat zei wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) dinsdag tijdens een vergadering van Vervoerregio Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen Amsterdam en dertien omliggende gemeenten over openbaar vervoer. Door een tekort van circa 60 miljoen euro dreigt komend jaar een bezuiniging van 20 tot 30 procent in het Amsterdamse ov.

Onderhandelingen met CDA-staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) moesten dinsdag voor een oplossing zorgen, maar tevergeefs. Van der Horst, die tevens voorzitter is van de Vervoerregio Amsterdam, zei er ‘helaas’ nog niet helemaal uit te zijn. “Dat is een teleurstelling. Het gesprek is wel gaande en er lijkt wat op tafel te liggen, maar het is de vraag of we hier wat aan hebben en of de vervoerders met de voorwaarden kunnen werken.”

Enige hoop om de verschraling tegen te gaan is er wel. Vervoerregio Amsterdam liet vrijdag middels een brief weten wel dat zijzelf 36,2 miljoen euro beschikbaar kunnen stellen. Dat is iets meer dan de helft van het geld dat nodig is. Het bedrag komt onder andere uit het coronaherstelbudget en niet uitgekeerde bonussen aan vervoerders.

Volgens Van der Horst moest de regio ook een ‘duit in het zakje’ doen om gezamenlijk iets te bereiken. Daarbij kijken ze ook of vervoerders als GVB en Connexxion kunnen bijspringen. Van der Horst: “We voeren ook het gesprek met vervoerders om te kijken wat zij kunnen doen om de verschraling tegen te gaan.”

Tijd

De tijd begint te dringen om tot een akkoord te komen. Vervoerders maken doorgaans begin juli de dienstregeling voor het jaar erop. Hoe langer zij niet weten hoeveel geld zij krijgen, hoe moeilijker het wordt om alles rond te krijgen. Van der Horst erkende dat de tijd krap is, maar verwacht deze week nog duidelijkheid te krijgen. “Eigenlijk kan het niet meer. Maar als je ziet dat de onderhandelingen nog een paar dagen duren, dan wacht iedereen.”

Onder meer Kevin Kreuger (JA21) wilde weten waarom de onderhandelingen spaak lopen, maar Van der Horst kon er niet op ingaan vanwege de onderhandelingen die nog gaande zijn. “Het helpt niet om exact te vertellen waar we nu staan. We zijn er hard mee bezig.”

Minder bussen, trams en metro’s

De afgelopen jaren hadden de vervoerbedrijven, waaronder het GVB, veel minder inkomsten door de coronacrisis. Die inkomsten vallen nog steeds tegen, omdat er bijvoorbeeld minder toeristen zijn dan voor de crisis. Eerder kreeg het ov een vergoeding om deze klap op te vangen. Staatsecretaris Heijnen liet onlangs weten de regeling niet te willen doorzetten.

Als reactie daarop zei Van der Horst dat het goed mogelijk is dat hierdoor ’s avonds geen metro’s meer kunnen rijden, dat er minder bussen gaan naar de randen van de stad en dat tramlijnen geschrapt moeten worden. Een bijkomend effect is dat er ook woonprojecten in gevaar komen: Amsterdam bouwt namelijk alleen als er een goed ov-netwerk ligt.