Kan Ajax de biedingen van Manchester United blijven weigeren?

Dusan Tadic en Antony tijdens Ajax-Groningen op 14 augustus. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Stel je voor: je bent opgegroeid in een door armoede en criminaliteit geteisterde krottenwijk in São Paulo, schittert inmiddels twee seizoenen in Amsterdam en de club die jou oppikte en boetseerde heeft een bod van 80 miljoen euro (wat eerder nog de vraagprijs was) geweigerd van Manchester United, waar je je in één klap kan verzekeren van tientallen miljoenen. Wat doe je?

Antony, de Braziliaanse virtuoos van Ajax, vond het deze week reden om de veldtrainingen over te slaan. Trainer Alfred Schreuder kreeg zaterdag naar eigen zeggen van zijn sterspeler te horen dat hij zich ‘niet honderd procent’ voelde. “Ik vind het een moeilijke situatie. Daar ben ik eerlijk in. Ik heb zelf nooit in zo’n situatie gezeten. Ik ben heel duidelijk geweest dat ik alleen spelers wil die voor Ajax willen spelen.”

Zo was Antony de grote afwezige op Het Kasteel zondagmiddag. Of hij zich bij de selectie van Ajax voegt, is nog maar de vraag. “Ik weet niet of ik mijn laatste wedstrijd met hem al heb gespeeld,” zei captain Dusan Tadic. “Ik heb hem gesproken, ja. Je probeert altijd aan te geven wat je wil, maar hij is 22 en volwassen. Hij weet wat hij moet doen. Deze beslissing moet hij met de club nemen. Het is heel jammer dat hij er niet bij was. We moeten kijken wat er gaat gebeuren.”

Bod van honderd miljoen

De aanvoerder, trainer en clubleiding zijn, volgens bronnen, in elk geval nog niet verlost van United. Voormalig Ajaxcoach Erik ten Hag wil in de laatste tien dagen van de transferperiode zijn selectie, naast de Braziliaan Casemiro, van nog een paar topspelers voorzien. De verwachting: Manchester komt nog met een take it or leave it-bod dat rond de magische grens van honderd miljoen ligt.

Kan Ajax dat nog wel weigeren? Alles kan. Het is ook niet zo dat Ajax dan honderd miljoen voor de clubkas afslaat. Zo profiteert Antony’s voormalige club São Paulo flink mee met een doorverkooppercentage van twintig procent en gaat er door andere kosten nog een flinke hap uit. Daarnaast wil Ajax het sportieve aspect laten prevaleren, om niet weer een deel van het elftal te hoeven renoveren en echt met flinke concurrentie de titel- en CL-strijd aan te gaan.

“Ik wil gewoon dat Antony blijft, dus ik ga ervan uit dat hij niet verkocht wordt. Het geld waar het over gaat is absurd, maar we hebben al vijf of zes basisspelers verkocht. Ik vind het niet goed als we nog een speler verkopen,” stelt Schreuder, die vindt dat de club moet beoordelen of honderd miljoen af te slaan is. “Maar ik denk dat we financieel heel krachtig zijn. Mijn gevoel is goed, al begrijp ik zo’n jongen ook. Het is lastig, maar wij spelen Champions League en United niet.”

Het WK als troefkaart

Antony mikte na het voorbije seizoen, waarin hij vooral in de foutloze CL-poulefase van Ajax ongrijpbaar was, net als Argentijnen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico op een toptransfer. Die leek van de baan toen Ajax een gigantisch prijskaartje op hem plakte. Tijdens zijn swingende optreden tegen Groningen leek hij zich te hebben verzoend met een derde seizoen bij Ajax. Toch niet dus.

De switch van goede naar een beroerde competitiestart, van een ingespeeld elftal naar los zand en van de koningsklasse naar de Europa League neemt hij voor lief, wetende dat hij er een andere topcompetitie (Premier League) en tientallen miljoenen aan tekengeld en salaris voor de komende vijf jaar voor terugkrijgt.

Of zijn ‘werkweigering’ en een verbeterd bod Ajax op andere gedachten brengen, zal de komende dagen blijken. Wel heeft de verkopende club een heel belangrijke troefkaart in handen: het WK. Als Ajax besluit ook voor honderd miljoen niet te zwichten (waarna United waarschijnlijk doorschakelt naar Eindhoven voor Cody Gakpo), dan kan Antony niet te lang bij de pakken neerzitten, omdat hij dan zijn perspectief op deelname aan en speeltijd voor het eindtoernooi in Qatar op het spel zet.

Zo ver wil Schreuder nog niet denken. En hoe lang Antony in zak en as zal zitten als hij zijn droomtransfer niet te pakken krijgt, weet de coach niet. “Ik wil dat hij blijft. We weten wat er speelt, maar wij zijn Ajax en we spelen Champions League. We hebben goede spelers nodig. Het is logisch dat hij er – vanuit zijn perspectief – nu even mee zit. In zijn leefwereld is dat niet zo gek, maar je krijgt wel vaker een tegenslag in je leven.”