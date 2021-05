Kampioensfeest bij Arena, maar geen afterparty in de stad: ‘Ik dacht dat het hier vol zou staan’

Beeld ANP

Op de trappen van metrostation Bijlmer Arena hoor je de opgewonden stemmen van een groep jongens. Met een supermarktzak vol bierblikjes begeven ze zich richting het plein voor het stadion. “Oh, dit wordt wat.” Wat ze zien valt ze waarschijnlijk niet tegen. Een grote groep Ajax-fans, overwegend mannen, staat te zingen, bier vliegt door de lucht, het ziet rood van de rookbommen en bij elke vuurwerkknal klinken tientallen mannenstemmen in koor: “heeeuujjjj!”

Het kampioensfeest is al begonnen, terwijl Ajax nog geen doelpunt heeft gescoord.

En zelfs als dat wel zo was, dan had een groot deel van de fans dit waarschijnlijk niet direct geweten. Maar weinig supporters volgen de wedstrijd via de telefoon. Een groep jongens uit Axel, Zeeuws Vlaanderen, is er eigenlijk alleen maar voor het feest. De wedstrijd kijken vinden ze niet meer nodig. “Ze gaan toch wel winnen.”

Ook bij de Amsterdamse Danny en zijn vrienden is het vertrouwen in hun club rotsvast. Ze worden weer kampioen vandaag. “Want ik bedoel, het is Emmen.” Dus gaat het niet meer om de wedstrijd, maar om de saamhorigheid. “Zo veel mensen bij elkaar is natuurlijk niet goed, maar het is buiten, en eerlijk, er is gewoon geen grotere liefde dan Ajax. Na mijn vrouw en kinderen, dan. Het is een keertje. Voor de club.”

Parkeerdek

Als het vierde doelpunt is gevallen beweegt de menigte zich richting parkeerdek. Daar moet het gebeuren. Net als vorige week, toen het kampioenschap al officieus werd gevierd, hopen de inmiddels ruim 10.000 aanwezige fans dat de spelers zich laten zien. Met de schaal dit keer. Hun lange wachten wordt beloond. Op afstand vieren de spelers en technische staf feest met de supporters. Trainer Erik ten Hag spreekt de meute toe.

Sommigen bekeken de wedstrijd thuis, maar konden ondanks de oproep van de gemeente om vanwege de drukte niet te komen, toch niet wegblijven. “Even naar het team zwaaien. En een feestje vieren.”

En wie een feestje zoekt moet hier zijn, niet in de stad.

Waar is dat feestje?

Zaten eerder nog veel terrassen vol met Ajax-shirts, na de wedstrijd is het op veel plekken rustig op straat. Amsterdammers Greg (27) en Max (28) vertrokken in de 70ste minuut naar het Rembrandtplein in de hoop daar het kampioensfeest aan te treffen. Dat viel tegen. Twee uur later is het iets drukker, maar nog steeds geen feest. Zelfs het clubje dat ‘waar is dat feestje, hier is dat feestje’ zingt kan daar geen verandering in brengen. “Wie weet komt dat zo nog,” zeggen ze hoopvol.

Maar het komt niet. Zelfs na de wedstrijd lijken maar weinig supporters nog richting Centrum te komen en niet veel later verzoekt de politie, die bijna in even groten getale aanwezig is als supporters, ook deze kleine groep feestvierders het plein te verlaten. Iets wat zonder veel tegensputteren gebeurt.

Burgemeester Halsema maakte donderdag bekend dat er geen huldiging zou komen bij een officieel kampioenschap. Toch hield de politie er rekening mee dat supporters de straat op gingen. Horecaondernemers lieten weten hun terrassen op het Leidseplein uit voorzorg dicht te houden en voor het plein en omgeving werd een noodverordening afgegeven om preventief fouilleren op het bezit van vuurwerk, wapens en alcohol mogelijk te maken. Ook was de consumptie en het bezit van open of gesloten verpakkingen alcohol in dit gebied verboden.

Wie vandaag toch hoopt op iets anders, komt er bekaaid vanaf. Ook op het Leidseplein staat vooral politie. Loop je met een Ajaxsjaal of een blik bier in de hand, dan kun je er op rekenen gefouilleerd te worden. Het heeft het gewenste effect.

Het ene groepje jongens na het andere arriveert bij het plein, kijkt wat verbaasd naar de leegte, schudt het hoofd en zegt iets in de trant van ‘helemaal niets’, ‘Ik dacht dat het hier vol zou staan,’ of ‘ik weet ook niet wat het plan is’, om vervolgens af te druipen. Terug de Leidsestraat in.

Dan maar een patatje bij de Febo.