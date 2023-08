Kamperen op het Marineterrein: ‘Een groot deel van de mensen die hier komt, kan anders niet op vakantie’

De buurtcamping op het Marineterrein in Amsterdam. Beeld Koosje Koolbergen

Op het kleine grasveldje staan woensdagmiddag zo’n twintig tenten. Bij de jeu-de-boulesbaan staat een jongetje met ballen te gooien, daarnaast wordt met ringen geworpen. Op de momenten dat de zon even doorbreekt, zou je je haast op een Franse camping wanen.

Dit jaar is de buurtcamping voor het eerst op het Marineterrein en daarmee ook voor het eerst in Amsterdam Centrum. Erna Leussink (58) is campingbeheerder en is blij dat de camping hier dit jaar neerstrijkt. “Het is een prachtige plek,” zegt ze, wijzend naar het uitzicht over het Oosterdok. Op zomerse dagen is het Marineterrein een populaire zwem- en picknickplek. “Ik vind: hier moet je ook kunnen kamperen, lekker bij het water.” Het geplande zwemmen valt door de regen letterlijk in het water. “Maar ja, je kan aan het weer niets veranderen. Ik ben blij als het zonnetje af en toe doorkomt.”

Er zijn al meer dan tien edities van de buurtcamping in Amsterdam geweest. Naast het Marineterrein kon je dit jaar ook je tentje opzetten in onder andere het Flevopark en het Rembrandtpark. De buurtcamping is vooral een sociaal initiatief; het doel is het samenbrengen van verschillende buurtbewoners en er zijn ook veel plekken voor buurtbewoners met een laag inkomen.

Binnen een week uitverkocht

“Een groot deel van de mensen die hier komt, kan anders niet op vakantie,” vertelt Leussink. “Er was ook heel veel behoefte vanuit de buurt; we waren in een week uitverkocht.” Sofie van Opstal (28) werkt voor Bureau Marineterrein en beaamt dit. “Er is een misconceptie dat er in stadsdeel Centrum alleen maar rijke mensen wonen. De Oostelijke Eilanden hebben bijvoorbeeld ook veel sociale huur. Juist voor hen is het goed dat de buurtcamping nu ook hier is.”

Buurtbewoners kunnen hier van woensdag tot en met vrijdag kamperen. Een aantal heeft hun tent al neergezet, sommigen zijn nog bezig. Joost Naber (56) slaat net één van zijn laatste haringen in de grond. “Dit is de eerste keer dat we op een buurtcamping staan,” zegt hij. “Ik sta er met mijn vrouw en mijn dochter.” Hij woont vlakbij en gaat vaker met zijn familie kamperen. Wat hij van de weersvoorspelling vindt? Hij haalt zijn schouders op. “Prima. Het maakt mij niet heel veel uit.”

Een rij verderop kampeert Ralph Hoogsteder (56). Hij slaapt in een klein eenpersoonstentje. “Veel van mijn vrienden uit de buurt staan hier ook,” zegt hij. “Ik ben nog nooit op een buurtcamping geweest, maar het stond altijd hoog op mijn lijstje.” Over de regen kan hij kort zijn: “Als ik nat word, ben ik binnen tien minuten thuis. Dat is het voordeel van de buurtcamping.”

Mooiste stuk van Amsterdam

Er is genoeg te doen voor de kampeerders. Er is live muziek, er zijn workshops, ’s avonds wordt een vuurtje gemaakt en je kan zelfs je haar laten knippen. Een aantal kinderen is al bezig met een workshop Japans tie-dyen, waardoor hun handen onder de blauwe vlekken zitten. Vrijwilligers maken pizza’s bij het vuur. Julia Meijer (43) zit op een stoel en krijgt een voetmassage.

“Ik woonde heel lang hier in de buurt, bij Entrepotdok,” vertelt ze. “Onlangs ben ik naar de omgeving van de RAI verhuisd, maar daar is geen buurtcamping. Wat mij betreft is dit het mooiste stuk van Amsterdam, heel erg leuk dat we hier naar de camping kunnen.” Ze is samen met haar dochter, ‘een meidenuitje’. Hun tent staat al een tijdje. “We hadden wat te weinig haringen, dat was even puzzelen. Ik vind het niet zo erg dat er regen is voorspeld. Mijn dochter houdt wel van regen, en het hoort er een beetje bij als je gaat kamperen. Ik heb wel wat extra droge kleren ingepakt.”