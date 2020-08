Kamp Seedorf eert 10 Amsterdamse sporthelden op Zeeburgereiland

Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf heeft donderdagmiddag een nieuw kunstwerk onthuld. Dit keer worden tien Amsterdamse sporthelden geëerd op een muur langs het spoor van tram 26 op Zeeburgereiland.

Wie vluchtig naar de muurtekening kijkt, herkent in het midden waarschijnlijk Ajaxvoetballer Abdelhak Nouri, die nog altijd aan het herstellen is na de hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in 2017. Naast de voetballer is ook Ruud Gullit goed te herkennen voor de meeste Amsterdammers, net als keeper Stanley Menzo en de inmiddels overleden wielrenner Gerrie Knetemann, beter bekend als ‘De Kneet’.

Ook Ajax-iconen Louis van Gaal en Bobby Haarms staan op de grijze muur. Minder bekend zijn wellicht voetbalster en wandelende voetbaltrucendoos Rocky Hehakaija, kickbokser Lucia Rijker en worstelaar Bert Kops. Als laatste is er ruimte gemaakt voor darter en cultheld Co Stompé. De voormalige trambestuurder staat in de dartwereld vanwege zijn uiterlijk bekend als ‘The Matchstick'.

Kamp Seedorf is een kunstenaarscollectief uit Almere, bestaande uit drie personen, dat hun werk toont onder hun pseudoniem. De kunstwerken zijn vaak gebaseerd op voetballers, rappers of andere bijzondere persoonlijkheden. Zo beeldde het collectief onder meer Piet Keizer, Matthijs de Ligt en Marco van Basten af op plekken in Amsterdam.

Een van hun beroemdste werken in Amsterdam is Damsko strijder, van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, dat sinds 1 juli permanent op het Mercatorplein te zien is.