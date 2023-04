Kamp Seedorf doopt straten binnenstad om tot Pickpocketsteeg en Tourist Trapstraat

De Sint Nicolaasstraat is omgedoopt tot de Pickpocketsteeg. Beeld Koosje Koolbergen

Tegenover de Beurspassage op de hoek van de Nieuwendijk ligt niet langer de Sint Nicolaasstraat, maar de Pickpocketsteeg. Het is een van de straten die door kunstenaarscollectief Kamp Seedorf is hernoemd. De kunstenaars lijken passanten hiermee bewust te willen maken van eventuele zakkenrollers.

Ook de Nieuwe Hoogstraat kreeg een nieuwe naam. De drukke toeristenstraat vlak bij de Nieuwmarkt werd omgedoopt tot de Tourist Trapstraat. De straat biedt plaats aan meerdere winkels vol zoetigheid en smartshop The Headshop, waardoor de plek bij toeristen geliefd is, maar door Amsterdammers veelal wordt gemeden. De boodschap van de kunstenaars: trap niet in deze ‘toeristenval’.

Maar de reden voor de actie is vooral dat er wel wat gelachen mag worden in de stad, laat Kamp Seedorf weten. “Het was mooi weer en we hadden zin in wat gekkigheid. Er is de laatste tijd zo veel heisa in de stad. Er mag ook gelachen worden, of niet dan?”

Damsco Strijder

Kamp Seedorf staat vooral bekend om hun muurschilderingen, vaak van bekende voetballers. Zo prijkte Zlatan Ibrahimović dankzij de kunstenaars op een muur vlak bij het Centraal Station. Matthijs de Ligt kreeg een plekje op station Muiderpoort en bij de Johan Cruijff Arena doken muurschilderingen op van Johan Cruijff en Nicolás Tagliafico.

Ook maakte Kamp Seedorf het winnende ontwerp voor de muurtekst met de afscheidsboodschap van de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. De Damsko Strijder, zoals Kamp Seedorf de schildering van Van der Laan noemde, kwam op het Mercatorplein in de Baarsjes met daarnaast de tekst: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.’

