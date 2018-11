Kamp Holleeder: meer politie-info over Hillis

Dit bleek maandag bij het getuigenverhoor van CIE-officier van justitie Betty Wind tijdens de 44ste zittingsdag in de strafzaak tegen Willem Holleeder.



Holleeders advocaat Sander Janssen vroeg de rechtbank opdracht te geven voor de zoekslag. Volgens de raadsman is er steeds meer informatie 'waaruit blijkt dat de rol van Holleeder moet worden genuanceerd'. Hij vermoedt dat in de CIE-archieven voor zijn cliënt meer ontlastende informatie zit. Volgens justitie gaf Holleeder samen met Hillis en de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel moordopdrachten.



Afschermingsbelang

De verdediging van Holleeder zit al maanden achter de specifieke verklaringen aan die een getuige zou hebben gedaan tegenover de CIE en die volgens Janssen een ander licht werpen op de vermeende rol van zowel Holleeder als Hillis bij de moord op Kees Houtman in 2005. Zo zou de man hebben gezegd dat hij ook was afgeperst door Hillis 'en dat het net zo was gegaan als met Houtman'.



Wind wilde zelfs over het eventuele bestaan van de specifieke getuige niets zeggen 'vanwege het afschermingsbelang' van CIE-informanten, die alleen in het diepste geheim praten met de politie. Wel was ze bereid 'in bredere context' op zoek te gaan naar informatie die voor de strafzaak van Holleeder van belang kan zijn.



Geen keihard ontlastende informatie

Volgens Janssen is de geheimzinnigheid richting de bedoelde getuige volkomen overbodig. De man is volgens hem kort na de moord op Houtman zelf met zijn verhaal naar de politie gestapt en drie jaar geleden als getuige gehoord bij de onderzoeksrechter. "Maar we weten allemaal dat een mens veel kan vergeten in negen jaar."



Wind zei maandag dat bij een eerdere zoekslag in het CIE-archief 'geen keihard ontlastende' informatie over Holleeder is gevonden. Ze stelde ook dat ontlastende informatie 'nooit in de kluizen van de CIE mag blijven'.



