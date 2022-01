Kamil E. speelde veel grotere rol bij moord op Peter R. de Vries, blijkt uit kille chatberichten

Rechtbanktekening van de 22-jarige Delano G. en de 35-jarige Poolse medeverdachte Kamil E. (R) in de rechtbank Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Uit de uitvoerige chats blijkt dat de Pool op 6 juli een sleutelrol speelde in de uitvoering van de moord. In opdracht van een onbekende, kennelijke moordmakelaar wees hij Delano G. aan waar die De Vries moest neerschieten: vlakbij de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat waar die zijn auto had geparkeerd. Hij legde ook uit waar De Vries vandaan zou komen, maakte het vluchtplan en communiceerde met de onbekende over de wapens.

Nieuwe stukken

Dat blijkt uit nieuwe stukken die zijn toegevoegd aan het dossier over de moord op De Vries, die op 6 juli rond 19.30 uur op de Lange Leidsedwarsstraat werd neergeschoten en op 15 juli overleed. Met name het ontsleutelde berichtenverkeer uit de in de vluchtauto aangetroffen Google Pixel-Blackberry is daarin relevant.

Dat toestel was vanaf de dag voor de moord volgens justitie voornamelijk in gebruik bij Kamil E., maar op 6 juli nam Delano G. volop deel aan het berichtenverkeer met de onbekende, die zowel in het Pools als het Nederlands communiceerde – in beide gevallen in straattaal.

De onbekende wordt in het dossier aangeduid met de code NN-*4229. Hij schrijft in de middag van 6 juli dat ‘hij dit moet doen’ (contact met Kamil E. opnemen en kennelijk de moord begeleiden) ‘of anders onder de groene zoden zal liggen’. De toon waarop de drie over (de aanslag op) De Vries communiceren, is ontluisterend. ‘Leeg die ding op hem’ en ‘verneuk het niet’, verordonneert NN-*4229. Delano G., volgens justitie: ‘ook al is het daar heet’ (druk, in de omgeving) ‘ik doe gewoon’ (..) ‘schijt he gaat zien’.

NN-*4229 blijft benadrukken dat het goed moet gaan en dat ‘het geld er is’. Misschien krijgt Delano G. wat extra ‘als je goed doet’. NN-*4229: ‘Knal op zijn hoofd’. Delano G. ‘Jaman, kkk hard’. NN-*4229: ‘Paar keer’. Delano G.: ‘Ahahahah’.

Als NN-*4229 blijft benadrukken dat de moord moet slagen, is het volgens de recherche Delano G. die schrijft: ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’ (..) ‘I love this’. Om 16.58 uur stuurt NN-*4229 twee foto’s van Peter R. de Vries in twee verschillende televisie-uitzendingen naar het toestel dat Delano G. dan gebruikt. ‘Deze hond moet je hebben’, schrijft hij erbij. Om 18.37 uur stuurt NN-*4229 nog een verse foto van een televisiescherm waarop Peter R. de Vries dan live in RTL Boulevard te zien is. NN-*4229 schrijft volgens justitie aan Delano G.: ‘Zeg tegen die Pool hij is er, zo ziet die uit. Je moet vanaf de Mac (McDonald’s) hem volgen’.

‘Dwars door ze hoofd en lichaam’

Om 18.59 uur, een half uur voor de beschieting, stapt Delano G, uit de auto. Kamil E. blijft daarin achter en laat NN-*4229 in het Pools weten dat hij Delano G. te voet ‘alles heeft laten zien’. Dat komt overeen met camerabeelden waarop te zien is hoe de twee door de Leidsebuurt lopen, ook langs de achteruitgang van de studio van RTL Boulevard waar De Vries even voor half acht naar buiten zal komen. Kamil E. gaat weer rondrijden in de buurt van de latere moordplek, schrijft hij.

Meteen na de moord zit Delano G., nog steeds volgens justitie, weer in de vluchtauto, en beschrijft hij euforisch aan NN-*4229 hoe de moord is gelukt. ‘Bro, ahahahah (..) dwars door ze hoofd en lichaam (..) echt, gelukt (..) hij is dood (..) kk dood’.

Delano G. vraagt NN-*4229 voor zijn familie te laten zorgen als het fout gaat. Hij herhaalt dat De Vries ‘slaapt’ en dat ‘die kogel dwars door ze hoofd (ging)’. Hij vervolgt: ’Alles spoot (..) die bloed (..) iedereen gille (..) hij bewoog niks meer (..) was kk druk’.

Uit het berichtenverkeer wordt aanhoudend duidelijk hoe knullig de aanslag is voorbereid.

NN-*4229 eist dat Kamil E. en Delano G. de vluchtauto in brand steken en de kentekens en het moordwapen weggooien, maar hij blijkt nog geen tweede auto te hebben geregeld waarin de mannen kunnen overstappen (‘ik ga zo auto fixen’). Kamil E. en Delano G. hebben geen idee wat ze moeten doen nadat ze de auto in brand hebben gestoken, dus rijden ze maar door. De optie dat een vrouw de twee komt ophalen, valt af, want zij is volgens Delano G. met een kind en dat slaapt al. Er blijkt ook nog geen geschikt schuiladres geregeld. Inderhaast wordt gedacht aan Utrecht of een adres in Rotterdam waar Polen verblijven.

Chaos

De communicatie eindigt in chaos. NN-*4229 blijft herhalen dat Kamil E. en Delano G. de auto moeten stoppen, in brand moeten steken en verder moeten lopen. Delano G. antwoordt dat het ‘kk slecht geregeld’ is en dat hij ‘geen doekoe (geld), niks, heeft’.

Om 19.59 uur hebben Kamil E. en Delano G. door dat de politie ze volgt. NN-*4229 wil dat ‘De Pool’ zijn smartphone stuk maakt en de simkaart doorslikt. ‘Laad die grote’, schrijft NN-*4229 ook nog, kennelijk doelend op het machinepistool, maar Delano G. is vooral bang dat de politie zal schieten.

Dan stopt de conversatie en worden de twee gearresteerd. Kamil E. heeft tot nu toe steeds gesteld dat hij voor 100 euro een onbekende naar een onduidelijke klus bracht, en niets wist van het plan voor de moord op De Vries. Ook heeft hij steeds ontkend dat hij de Leidsebuurt verkend heeft op verschillende dagen rond het tijdstip waarop De Vries te gast was bij RTL Boulevard. Ook daarvoor ziet justitie inmiddels extra bewijs.

Peter R. de Vries is hoogstwaarschijnlijk vermoord omdat hij de vertrouwenspersoon was van kroongetuige Nabil B., van wie ook al de onschuldige broer Reduan en advocaat Derk Wiersum waren vermoord.