Kamervragen over politieactie tegen studenten

"Als je studenten die vreedzaam demonstreren door de politie in elkaar laat slaan, heb je op zijn zachtst gezegd weinig begrepen van democratie," aldus Özdil op Twitter.



De studenten hadden een tentenkampje opgezet op een grasveld bij de Roeterseilandcampus, het eindpunt van de Mars voor Onderwijs tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs.



Ze wilden daar de nacht doorbrengen, maar het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voelde daar niet voor en wilde dat het kampje werd opgebroken. Toen de studenten daaraan geen gehoor gaven, kwam de politie in actie.



Wapenstokken

Volgens de studenten ging het er hardhandig aan toe en traden agenten op met wapenstokken, pepperspray en politiehonden. Verschillende mensen zouden verwondingen hebben opgelopen. Er is niemand gearresteerd.



De studenten zijn zaterdag opnieuw een actie van plan. Ze willen de bestuursvoorzitter van de UvA, Geert ten Dam, confronteren over de politieinzet. "We willen weten waarom het college van bestuur het nodig vond om ons met politiehonden van het veld te trekken. Vooral omdat we eigenlijk vechten voor hetzelfde," zegt voorzitter Tijmen de Vos van studentenunie ASVA.



Ten Dam is 's middags aanwezig op de Universiteitsdag, waar ze wordt geïnterviewd.