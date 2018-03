Kamervragen over legionella in wooncomplex Zuidoost

De reiniging van het besmette leidingwatersysteem in het complex gebeurt pas over drie weken.



'Is dit niet spelen met mensenlevens?' vraagt Nijboer zich af in de schriftelijke Kamervragen. Hij vraagt om meer duidelijkheid rondom het protocol bij legionella.



De gevaarlijke bacterie werd aangetroffen in de drinkwaterinstallatie van het complex.



Tijdelijke douchekoppen

Om te voorkomen dat de ouderen die in het complex wonen de veteranenziekte oplopen, heeft Rochdale per direct tijdelijke douchekoppen geplaatst.



Toch is het water nog niet vrij van gevaar. Het desinfecteren van het leidingwatersysteem gebeurt op 29 maart, wanneer het technische onderzoek afgesloten is.