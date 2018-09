Kamervragen over krimpende studie Nederlands

Vorige week berichtte Het Parool over de enorme leegloop van de studies Nederlands. Het aantal studenten dat dit jaar start met Nederlands is inmiddels zo dramatisch laag dat de studie dreigt te verdwijnen.



Volgens de Volkskrant is de studie Nederlands in het buitenland inmiddels populairder dan hier.



Kamerlid Zihni Özdil vraagt minister Van Engelshoven hierover of zij van plan is extra maatregelen te nemen om het dalende aantal inschrijvingen tegen te gaan. Ook vraagt hij of zij van plan is zich in te zetten om het huidige aanbod van Nederlands op hoger onderwijsinstellingen te behouden.



'Slechte zaak'

Ook Harry van der Molen (CDA) uit zijn zorgen over de berichtgeving en heeft kamervragen ingediend. Van der Molen wil weten of de minister zijn mening deelt dat het verdwijnen van de opleiding Nederlands 'een slechte zaak is'.



Ook hij vraagt of de minister bereid is in gesprek te gaan met de betrokken hogescholen en universiteiten om tot een actieplan te komen om de instroom in opleidingen Nederlands in de komende jaren te vergroten.



