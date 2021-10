Kamers voor Amsterdamse studenten in Almere: ‘Cru gezegd, ze nemen onze plek in’

Eind september demonstreerde een groep internationale studenten bij de VU omdat ze zich door de universiteit in de steek gelaten voelen bij het zoeken naar woonruimte. Beeld Birgit Bijl

De Amsterdamse universiteiten hebben wel speciale kamers beschikbaar voor eerstejaars buitenlandse studenten, maar nog steeds belanden veel van hen op lange wachtlijsten. Eind september demonstreerde een groep internationale studenten bij de VU omdat ze zich door de universiteit in de steek gelaten voelen bij het zoeken naar woonruimte. Een van hun eisen: de bouw van 5000 kamers dicht bij de universiteit.

Een deel van die kamers komt er, maar niet in Amsterdam.

Luuk Rietveld (24), voorzitter van de grootste Almeerse studentenvereniging [’endzjin] S.V.E.I.A., wil niet voor alle studenten spreken. “Maar uit eigen ervaring kan ik vertellen dat ik me wel een beetje voel benadeeld. In heel Nederland is woningnood. Dat hier nu studenten uit een andere regio komen wonen, voelt raar.” Rietveld vraagt zich af of Almere moet willen groeien als studentenstad met internationale studenten uit Amsterdam.

Vier jaar op een wachtlijst

Bij studentenvereniging Bazinga! denkt voorzitter Thijs de Best (22) er net zo over. “Aan de ene kant snappen we wel dat dit een manier is om de woningnood in Amsterdam op te lossen. Maar aan de andere kant hebben we die problemen ook hier. Cru gezegd: ze nemen onze plek in.” Best stond vier jaar op een wachtlijst voordat hij een containerwoning kreeg.

De UvA en de VU startten het initiatief in Almere in 2018. Van de 1250 onderkomens zijn er 375 gereserveerd voor internationale UvA-studenten, en 125 voor studenten van de VU. De overige kamers wil Duwo op de gangbare manier op de markt brengen, dus op basis van een wachtlijst. De oplevering van de eerste woningen wordt verwacht in 2024.

De twee hogescholen in Almere, Windesheim en Aeres, hebben nauwelijks speciale regelingen voor buitenlandse studenten. Aeres, met 600 studenten, heeft 10 kamers gereserveerd. Windesheim heeft geen internationale studenten en dus ook geen voorrangsregeling.

In een persbericht sprak de wethouder Economische Zaken van Almere Maaike Veeningen de wens uit dat met de komst van de campus een ‘een levendiger en aantrekkelijker stadscentrum’ ontstaat’. Haar woordvoerder laat weten dat ‘de woningbehoefte regionaal groot is’. “Almere levert op deze wijze zijn bijdrage aan de regionale behoefte. En ook aan haar eigen behoefte.”