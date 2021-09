Kamerprijs in Amsterdamse hotels keldert naar dieptepunt

Beeld Getty

Dat blijkt uit een inventarisatie van hoteladviseur Horwath en ABN Amro, die dinsdag wordt gepubliceerd.

Buiten de Randstad verwachten de meeste hotels een snel herstel; in veel gevallen zijn hun resultaten deze zomer al beter dan die van topzomer 2019. Maar in Amsterdam en rondom Schiphol, waar de effecten van de coronacrisis het sterkst zijn, houden hoteliers rekening met een veel langzamer herstel. Vooral doordat de internationale toeristen en zakenreizigers maar heel langzaam terugkeren.

Ver na 2024 op niveau

Een deel van de hoofdstedelijke hotels verwacht dan ook dat de komende jaren het topjaar 2019 niet meer geëvenaard zal worden. Terwijl voor de Nederlandse markt als geheel wordt verwacht dat de resultaten in 2024 grotendeels terug op het niveau van voor de crisis zijn, zal het herstel in de regio Amsterdam pas ver daarna komen.

De hotels in Amsterdam en rondom Schiphol zijn keihard geraakt door de coronaklap, blijkt uit het onderzoek. De gemiddelde bezettingsgraad van ene hotelkamer daalde in 2020 naar net 26 procent, terwijl in heel 2019 een Amsterdamse hotelkamer gemiddeld 85 procent van de tijd gasten telde.

Dit jaar, zo voorspelt Horwath, komt de bezetting op 31 procent uit, in 2022 is een Amsterdamse hotelkamer naar verwachting 55 procent van de tijd in gebruikt. Om quitte te spelen is door de bank genomen een bezettingsgraad van ten minste 70 procent nodig.

Dat heeft ook enorme gevolgen voor de kamerprijzen. De gemiddelde kamerprijs in Amsterdam en Schiphol daalde vorig jaar een derde tot 101 euro. Dit jaar zijn kamer nog goedkoper geworden, naar gemiddeld 95 euro per nacht.

Zware verliezen

De omzet per kamer kelderde daardoor bijna 80 procent van 129 naar 27 euro. In 2022 zal die omzet per beschikbare kamer nog altijd op minder dan de helft uitkomen dan de gemiddelde omzet van 129 euro per nacht uit 2019, terwijl die in de rest van het land dan alweer bijna op hetzelfde niveau ligt. Dat betekent dat Amsterdamse hoteliers zwaar verliezen op de weinige overnachtingen die nog worden geboekt.

Dat is vooral het gevolg van het wegblijven van internationale reizigers, zakenlui voorop, en de verplichte sluiting van hotelhoreca tijdens de tweede lockdown eind vorig jaar en begin dit jaar. In tegenstelling tot cafés en restaurants hoefden hotels zelf niet verplicht dicht van de overheid. Maar veel hoteliers kozen zelf voor sluiting, of hielden slechts enkele kamers open.

In de rest van Nederland ging het in 2020 nauwelijks beter dan in en rondom Amsterdam. Maar volgens de onderzoekers gaat het herstel elders nu snel, mede doordat veel Nederlanders voor een vakantie in eigen land hebben gekozen en ook het bezoek uit buurlanden meehelpt.

Verwacht wordt dat bezettingsgraden en gemiddelde kamerprijzen buiten de grote steden in september en oktober verder verbeteren. Zolang een nieuwe golf uitblijft, verwachten de hotels het jaar relatief goed te kunnen afsluiten.