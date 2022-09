Kamerlid stelt kritische vragen over ‘lichte’ gevangenis van Taghi’s rechterhand Naoufal F.

Recentelijk is F. overgeplaatst naar de gevangenis in Arnhem, met weer een lichter regime. Beeld ANP / Persbureau Heitink

Naoufal ‘Noffel’ F. kreeg levenslang voor het aansturen van de moordaanslagen op de Amsterdamse crimineel Peter ‘Pjotr’ R. en Iraniër ‘Ali Motamed’, allebei eind 2015. F. kreeg eerder al tbs met dwangverpleging opgelegd vanwege grof geweld, en geldt als een kopstuk in het Amsterdamse criminele milieu.

De opsporingsdiensten zien hem als een levensgevaarlijke sleutelspeler die in de periode voor zijn arrestatie, in 2017 in Dublin, een belangrijk contact was van onder anderen Ridouan Taghi. Tegen Taghi, de veelvoudige liquidatieverdachte, is in megaproces Marengo levenslang geëist. Hij wordt bovendien verdacht van het in hoge mate aanjagen van geweld tegen de bovenwereld.

Communicatielijn met neef

Justitie ziet sterke aanwijzingen dat Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught in staat was − en mogelijk nog steeds is − om met de buitenwereld te communiceren. In elk geval had hij van maart 2021 tot oktober 2021 een open, ongecontroleerde communicatielijn met de buitenwereld via zijn neef en advocaat Youssef Taghi. Via hem beraamde hij volgens justitie onder meer een extreem gewelddadige uitbraakpoging en geweld tegen EBI-medewerkers. Tegen Youssef Taghi loopt daarover een veelbesproken strafzaak.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian is nu zeer bezorgd over de mogelijkheid dat ‘Noffel’ F., vermoede handlanger van Taghi, weer de kans krijgt aanslagen te beramen doordat hij in steeds lichtere gevangenisregimes wordt geplaatst.

Na zijn arrestatie in een appartement van de beruchte Ierse Kinahan clan werd Naoufal F. in de EBI geplaatst. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar de toen nieuwe Afdeling Intensief Toezicht (AIT) van de gevangenis in Leeuwarden. Dergelijke afdelingen gelden als ‘EBI-light’ en gedetineerden staan er onder streng toezicht. Recentelijk is F. overgeplaatst naar de gevangenis in Arnhem, met weer een lichter regime.

Schriftelijke vragen

Over de veiligheid van Kamerlid Ellian worden inmiddels vragen gesteld. Het kamerlid stelt namelijk kritische vragen over de penitentiaire inrichtingen van waaruit gevangenen zoals Taghi cum suis hun criminele handelen kunnen voortzetten. Nu stelt hij schriftelijke vragen aan minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor gevangenissen.

‘Waarom zit Naoufal F. niet meer in de AIT, of is hij in de categorie “extreem” geplaatst?’ vraagt Ellian. ‘Waarom zitten gedetineerden die een leidinggevende rol hebben of hadden binnen een crimineel samenwerkingsverband niet ten minste in een Afdeling Intensief Toezicht?’ Ellian vreest dat F. nu in een relatief licht detentieregime verblijft en ‘veelvuldig contact kan hebben’ met medegedetineerden.

Ellians slotvraag aan Weerwind: ‘Wat gaat u doen om te realiseren dat kopstukken uit criminele samenwerkingsverbanden, zoals dat van Ridouan Taghi, onder volledig toezicht staan tijdens detentie en voortgezet crimineel handelen vanuit detentie onder geen beding mogelijk is?’