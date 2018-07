Kamer wil minister horen over metromoord

In juli 2017 stak de schizofrene en gewelddadige Philip O. in de Amsterdamse metro een jonge vader dood.



CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die het voortouw nam om uitleg te krijgen over deze zaak, spreekt van "een ontluisterend verhaal'' en "een aaneenschakeling van missers''.



Steken laten vallen

De Kamer neemt de berichtgeving over de steken die het Amsterdamse ziekenhuis AMC, het Openbaar Ministerie en de reclassering zouden hebben laten vallen, hoog op.



De Volkskrant en de Amsterdamse zender AT5 onderzochten de zaak en kwamen tot de conclusie dat Philip O. nooit op vrije voeten had mogen zijn. Maar hij kon gaan en staan waar hij wilde.



Bijval

Van Toorenburg kreeg in de Kamer louter bijval. GroenLinks vulde aan dat de minister niet alleen uitleg moet verschaffen over deze specifieke zaak, maar ook over mogelijke structurele problemen. De partij denkt bijvoorbeeld aan het tekort aan opvangplaatsen voor gevaarlijke patiënten.



O. kreeg in mei in de rechtbank te horen dat hij 5 jaar de cel in moet. Ook kreeg hij tbs met dwangverpleging.