Kamer roept ING op het matje om salarisverhoging topman

President-commissaris Jeroen van der Veer moet op een hoorzitting tekst en uitleg komen geven.



D66-Kamerlid Jan Paternotte kreeg een meerderheid van de Kamer achter zijn voorstel, meldde hij donderdag. Hij vindt de salarisverhoging een bizar besluit en wil dat de top de stap uitlegt.



ING wacht de uitnodiging van de Tweede Kamer af, zei een woordvoerder desgevraagd.



Of Van der Veer er gehoor aan zal geven, kon hij nog niet zeggen. In het verleden was de top van de bank doorgaans wel bereid vragen van volksvertegenwoordigers te komen beantwoorden.



Vertrouwen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt de salarisverhoging voor de topman van ING buitensporig. Die stap helpt op geen enkele manier om het broze vertrouwen in de sector te herstellen, zo laat hij weten.



Hoekstra benadrukt dat er de afgelopen maanden intensief met banken is gesproken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen in de sector.



Hij heeft na het bekend worden van de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers meteen contact laten opnemen met de bank.



De grootste oppositiepartij PVV noemt de salarisverhoging van Hamers schandelijk. "Terwijl de topmannen vrolijk doorgraaien - 50 procent erbij - moet de gewone man het met een kruimel doen," aldus PVV-leider Geert Wilders.



Coalitiepartij CDA noemt de salarisverhoging een kamikaze-actie van de ING-top. "Herstel van vertrouwen in bankensector loopt vandaag weer een flinke deuk op. Moreel niet te verdedigen. Geloofwaardigheid in het geding," aldus Kamerlid Erik Ronnes.



Volgens Eppo Bruins van de kleinste regeringspartij ChristenUnie mist de bankensector nog steeds gevoel voor "maatschappelijke betamelijkheid".



GroenLinks vindt dat de stap getuigt van stuitende arrogantie. Fractieleider Jesse Klaver zich af in wat voor universum de top van ING leeft.



Niets geleerd

Bovendien lijkt het erop dat bonusregels worden omzeild, zegt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Hij wil een debat met de minister van Financiën.



Ook de SP is niet te spreken over de salarisverhoging, kort na een recent massaontslag. "Hopen op begrip? Ik dacht het niet! Aanpakken," vindt fractievoorzitter Lilian Marijnissen.



De PvdA vindt het stuitend dat de ING-top "zichzelf verrijkt" en medewerkers "afscheept" met 1,7 procent loonsverhoging. Volgens fractievoorzitter Lodewijk Asscher heeft de financiële sector helemaal niets geleerd van de crisis.