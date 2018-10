Kamer niet terug van reces om MC Slotervaart

'Als een konijn in de koplampen'

Het personeel van het MC Slotervaart kreeg deze week te horen dat het nieuwe patiënten en klachten moet weigeren en alleen nog “lopende patiënten” mag zien. “Maar wat ga je doen als er helemaal geen geld is en je geen medicatie mag verstrekken?” vraagt Claudia Mertens zich hardop af.



Ze werkt al twintig jaar in het ziekenhuis en heeft al eerder meegemaakt dat het niet goed ging. “Maar dat het nu binnen twee dagen helemaal klaar is had ik echt niet verwacht.” Ze rook nattigheid toen het personeel van het ziekenhuis dinsdag bijeen geroepen werd.



“Ik voel me als een konijn dat op een snelweg in een groot wit licht staart en denkt ‘wat gebeurt hier?’” Mertens vindt het faillissement het ergst voor haar patiënten, van wie een aantal haar donderdagochtend “huilend om de hals” vloog. Sommigen ziet ze al twintig jaar.



“Dat zijn allemaal ouderen uit de buurt die elke maand komen voor een controle en nu naar een ander ziekenhuis moeten. Of ze moeten via internet hun dossier opvragen. Die mensen zijn allemaal tachtig of ouder. Die hebben helemaal geen internet.”