Kamer fluit Amsterdam terug: 'Wij gaan over autoplannen'

"Amsterdam zet een stip op de horizon, alleen is er momenteel helemaal geen wetgeving die een ban op benzineauto's in de stad mogelijk maakt," zegt Kamerlid Remco Dijkstra van regeringspartij VVD. "En die regels daar gaan we hier in Den Haag over, niet Amsterdam. Het kabinet heeft niet al te lang geleden een plan naar buiten gebracht om een einde te maken aan de lappendeken van milieuzones in het land, daar levert dit voorstel niet bepaald een bijdrage aan."



De Amsterdamse plannen jagen mensen alleen maar op de kast en op kosten, aldus de liberaal. Daar is de PVV, de grootste oppositiepartij, het roerend mee eens. "Knettergek!," noemt Kamerlid Roy van Aalst de voornemens. "Vanaf 2030 is Amsterdam echt nog alleen voor de subsidie slurpende Tesla-elite. De gewone, diesel- of benzine rijdende man of vrouw is dan de klos."



Toekomstmuziek

Het voorstel van verkeerswethouder Sharon Dijksma loopt ver vooruit op de muziek. In het regeerakkoord van Rutte III staat alleen het streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn. Daarnaast klinkt in de Haagse wandelgangen het geluid dat de Amsterdamse ambitie in de praktijk onhaalbaar zal blijken. Er zijn de komende tien jaar simpelweg niet genoeg elektrische auto's beschikbaar om de transitie te realiseren, aldus vervoersexperts.