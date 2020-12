Kam Piu Tsang (1936-2020) werkte veel en hard, voor zijn gezin

Kam Piu Tsang. Beeld Privéfoto

“Iemand hoefde maar te roepen en hij schoot te hulp, hij sprong bij waar dat kon en stond voor iedereen klaar. Daarmee maakte hij zich geliefd,” vertellen Christine en haar moeder Yuk Huan Tsang over hun vader en echtgenoot Kam Piu Tsang. Ze zitten in de keuken van het huis vlak bij de Zeedijk waar de familie in de jaren tachtig ging wonen.

Meneer Tsang werd een bekend gezicht in de Nieuwmarktbuurt. Jarenlang maakte hij er zijn dagelijkse ommetje, zwaaiend naar bekenden, hij speelde mahjong in het buurthuis en werkte er als kok in verschillende Chinese restaurants. Christine: “Nu kun je ze overal voorverpakt kopen, maar vroeger kwamen ze de verse vis- en runderballetjes speciaal bij mijn vader in het restaurant halen.”

Zwaar, fysiek werk

Kam Piu Tsang groeide op in het Chinese dorp Po On, vlak bij de grens met Hongkong. Na de dood van zijn vader besloot hij op zijn dertiende aan het werk te gaan op de grote vaart. Zwaar, fysiek werk. Dat verdiende beter en was hard nodig om de rest van het gezin financieel te ondersteunen. Jaren achtereen was hij onderweg en maar af en toe kwam hij terug bij zijn familie.

Tijdens een van die bezoekjes werd een huwelijk geregeld met een meisje uit een dorp iets verderop. Ze hadden elkaar pas een paar keer gezien, zegt Yuk Huan, maar ze trouwden al snel en niet lang daarna vertrok hij ook weer.

Door zijn werk bracht hij veel tijd door in Amsterdam, waar hij in de Chinese buurt veel vrienden maakte, en toen hij klaar was om zich op een plek te vestigen, koos hij niet voor China.

Hoewel hij van zijn land hield, wilde hij voor zijn kinderen meer dan een leven als boer. Daarom haalde hij zijn vrouw, waarmee hij inmiddels een zoon had, in 1975 naar Nederland toen gezinshereniging gemakkelijker werd gemaakt. Ze vonden een huis op de Zeedijk, hij ging aan de slag als kok en zijn twee dochters werden geboren.

Streng en van weinig woorden

Hij was een typische, traditionele Chinese vader, zegt zijn dochter Christine. Streng en van weinig woorden. En hij werkte voor zijn gezin. Veel en lang, zeven dagen per week, zes na zijn pensioen.

Pas toen hij ziek werd, stopte hij daarmee. Dat vond hij moeilijk, saai ook. Hij was slecht ter been, maar kon niet stilzitten. Soms ging de oude meneer Tsang met vrienden nog een kopje koffie drinken bij de Hema, of dimsummen, totdat corona ook daar een stokje voor stak en er alleen nog een kort wandelingetje overbleef.

Half november trokken zijn vrouw en dochters aan de bel toen hij maar niet thuiskwam. Na een zoektocht van enkele dagen, met politie, familie en tweehonderd vrijwilligers uit het hele land, werd zijn lichaam gevonden in het water bij de Geldersekade, niet ver van zijn woning.

Wat er precies is gebeurd, weet niemand. Tsang werd 84 jaar oud.