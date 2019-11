Kalverstraat daalt opnieuw in ranglijst duurste winkelstraten

Winkelend publiek in de Kalverstraat. Beeld ANP XTRA

De huren in de Kalverstraat gingen volgens vastgoedadviseur Cushman & Wakefield het afgelopen jaar 1,7 procent omlaag. Amsterdam ziet nu Orchard Road in Singapore, waar de huren 2 procent stegen, passeren. Praag zit de Kalverstraat nu op de hielen.

Invloed w inkelcrisis

De daling heeft mede te maken met veranderingen in de topstraat. Zo is het voormalige V&D pand verbouwd tot kantoor annex winkelruimte en de tegenovergelegen Kalvertoren is van een winkelcentrum met veel winkeltjes verbouwd tot Kalverpassage met enkele grote vestigingen. Volgens Cushman heeft ook de winkelcrisis in ons land, met onder meer het debacle met warenhuis Hudson’s Bay, invloed op de huurprijzen.

In de lijst zet Cushman alleen de duurste winkelstraat per land tegen elkaar af. Als gekeken wordt naar alle winkelstraten, dan staat de Kalverstraat niet eens in de Europese top-25.

Volksopstand of niet, de duurste winkels staan nog altijd in Hongkong waar een vierkante meter bijna 26.000 euro huur per jaar kost. New Bond Street in Londen is met ruim 16.000 euro de duurste Europese winkelstraat. In Windhoek, de hoofdstad van Namibië steeg de huur het sterkst.