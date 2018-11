Kalverstraat blijft duurste winkelstraat van Nederland

Een vierkante meter aan de Kalverstraat kost gemiddeld 2.900 euro per vierkante meter per jaar. Vorig jaar was dat nog 3000 euro. Daarmee is de Kalverstraat nog steeds de duurste winkelstraat van Nederland, volgens de lijst die vastgoedadviseur Cushman & Wakefield elk jaar samenstelt.



Volgens het bureau zijn de huurprijzen van acht topwinkelstraten in Nederland, waaronder ook de P.C. Hooftstraat, over het algemeen vrijwel stabiel gebleven.



Top 10

De Kalverstraat behoort in Europa nog steeds tot de tien duurste winkelstraten. Het overzicht van Cushman & Wakefield zet echter alleen de huurprijzen in de allerduurste winkelstraat per land tegen elkaar af. Als alle winkelstraten worden meegenomen, zou de Kalverstraat niet eens de Europese top twintig halen.



De Causeway Bay in Hong Kong heeft met een prijs van 24.606 euro per meter per jaar de Upper 5th Avenue in New York van de eerste plek gestoten. In Europa is New Bond Street in Londen de duurste winkelstraat, gevolgd door de Champs-Élysées in Parijs.