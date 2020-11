Kalender met knipoog als steun voor de horeca

Twaalf horecaondernemers maken een Bloot voor Brood-kalender om de horeca te steunen. “Wij zijn zo hard getroffen door corona. Dit is een extraatje in kersttijd.”

Met één hand aan de bar, een voet speels naar achteren kijkt Do de Heij (34) van biermerk en bar Gebrouwen door Vrouwen in West vanuit haar ooghoeken naar de cameralens. Een stilist doet nog vlug haar lange blonde haar opzij en knoopt het bloesje meer open, zodat een vleugje van Do’s lingerie te zien is. “Zo is het wel goed,” roept De Heij ietwat onwennig.

Dicht

Do (32) en haar zusje Tessel de Heij zijn twee jaar geleden begonnen met hun bar met zelfgebrouwen biertjes als Bloesem Blond, Tricky Tripel en Gember Goud. De zaak liep goed totdat Covid-19 in maart toesloeg. “We hadden net één maand winst gemaakt en toen moesten we dicht. Zo frustrerend,” zegt Do de Heij.

Ze konden hun zaak met overheidssteun net boven water houden en maakten van hun bar een winkel waar bierpakketten worden aangeboden. Do: “Zo houd je toch je vaste klanten en fans vast en overleef je, hoewel het niet echt zoden aan de dijk zet.”

Beeld Dingena Mol

Kalender

Met deze Bloot voor Brood-kalender 2021 vragen twaalf horecaondernemers, onder wie vijf in Amsterdam, aandacht voor hun penibele situatie: chef Michiel van der Eerde van Bar Baut en Freek van Noortwijk, chef van restaurants Guts en Breda. De eigenaren van Gebrouwen door Vrouwen besloten mee te doen: “We houden wel van een ludieke actie,” zegt Do.

Tessel heeft de fotoshoot net achter de rug. “Grrr, dit is eigenlijk niets voor mij,” roept ze.

Niet in lingerie

Uit de kleren gaan de zussen en hun personeel niet voor deze kalender. “Ze wilden ons eerst fotograferen in lingerie, maar dat past ook niet bij ons merk. Wij zijn stoer en speels,” zeggen ze.

Het kledingvoorstel – kanten lingerie onder een blazer – zagen de zussen ook niet zitten. “De combinatie van zakelijk en sexy willen we niet. Stoer en sexy is wel oké,” zegt Do.

Het idee voor deze kalender is verzonnen door Jana Zeegers van Foodl, de online marktplaats voor de horeca. “Tijdens de eerste golf kreeg de horeca veel steun maar in de tweede golf ebde dat weg. De horeca ondervindt de strengste maatregelen. Kijk nu naar Black Friday: het was hartstikke druk in de winkels. Een vriendin van mij had de marinierskalender hangen met gespierde mariniers in strak T-shirt. Wij maken ook zoiets. Dus absoluut geen boerinnenkalender maar wel de combinatie sexy en verleidelijk. Net dat ene knoopje extra open of een verleidelijke blik. Dit is een kalender met een knipoog.”

Beeld Dingena Mol

Wennen

Voor de twee nuchtere zussen is de shoot een beetje wennen, maar hun jonge personeel draait de hand er niet voor om. Er wordt tenslotte een groepsfoto gemaakt. “We hebben bijna allemaal al corona gehad,” roept Do vlug. Een van hen gaat languit op de bar liggen, een ander hurkt ernaast en de derde zet een flesje bier aan de mond.

Stilist Fatima Zahra Nouzi loopt op een van de meisjes af en doet haar bloesje nog even extra open om het geheel net wat meer sexappeal te geven. Een van hen trekt een wenkbrauw op, de ander kijkt zwoel in de camera. Fotograaf Jawad Maakor is tevreden. “Zo zie ik het graag.”

65.000 euro als streven

Zeegers hoopt zo’n 65.000 euro op te halen. Horecaondernemers kunnen zich via de website inschrijven voor steun. Met de opbrengst kunnen 150 horecazaken steun krijgen. “We hopen op 400 euro per ondernemer als extraatje voor de kerst.”

De kalender kost 16,95 euro en is te bestellen bij www.blootvoorbrood.nl