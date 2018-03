Kahmann Gallery door waterschade maanden dicht

Ik stond te janken toen ik het zag, ik was totaal in shock

Zoals twee enorme werken van fotograaf Jeroen Hofman. Ze stonden in de hoek op de grond, klaar om naar de koper te gaan, maar nu kunnen ze rechtstreeks naar het grofvuil. Verkoopprijs: 6000 euro per stuk.



Ook de boekencollectie is zwaar beschadigd, in totaal tienduizenden exemplaren die onverkoopbaar zijn geworden. Om maar iets te noemen: Sweet Life van Ed van der Elsken. Verkoopprijs: 1000 euro.



Duizenden euro's

De expositie met fotokunst aan de muur is op het eerste gezicht onbeschadigd, maar kijk je beter, dan zie je overal druppels en kromgetrokken hoekjes. De werken kosten duizenden euro's per stuk.



Maar dat is eigenlijk nog niet eens het ergste, zegt Kahmann. "Werk van nog levende kunstenaars kan in principe worden vervangen. Veel erger is de collectie vintage fotoboeken die beschadigd is geraakt. Die boeken zijn een kapitaal waard en zijn uniek."



Ook alle oude edities van GUP Magazine, een tijdschrift over hedendaagse fotografie dat Kahmann sinds 2005 uitgeeft, kunnen in de prullenbak. "Zo zonde. Er was de laatste tijd juist weer heel veel vraag naar. Nu moeten we mensen die oude edities willen kopen teleurstellen. Opnieuw laten drukken is veel te duur."



Herstelwerkzaamheden

De komende dagen gaat Kahmann alle beschadigde kunst inpakken en naar een opslag brengen. De galerie zal zeker twee maanden gesloten blijven, maar mogelijk langer, afhankelijk van hoe de herstelwerkzaamheden vorderen. Kahmann vermoedt dat het plafond, waar op sommige plekken scheuren in zitten door het water, compleet moet worden vervangen.



Kahmann vreest dat de schuldige aannemer niet goed is verzekerd. "Ik hoorde dat hij nogal zenuwachtig is. Ik heb er buikpijn van. Je weet niet waar eindigt."



Toch peinst hij er niet over om te stoppen. "We gaan zeker door. We gaan niet kapot, al scheelt het niet veel."