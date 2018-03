Geen water door gesprongen leiding Nassaukade

© - © Ewoud Hooijberg Ik dacht eerst dat er iemand door het ijs gezakt was Hannah Hulsmann van van sapbar Juicebrothers

Maar daar heeft het volgens Hans van Bruggen, de bruggenbeheerder van de gemeente Amsterdam, niets mee te maken. "De waterleiding is zo'n honderd jaar oud. Wat denk je daarvan? Slijtage is het, gecombineerd met bouwwerkzaamheden. Er wordt overal gebouwd en geheid, waardoor er druk in de grond komt," zegt Van Bruggen.



De gesprongen waterleiding ligt volgens hem twee tot drie meter diep en heeft een omvang van tachtig centimeter.



Afgezet

Hannah Hulsmann van 'sapbar' Juicebrothers kijkt pal uit op de brug. "Ik dacht eerst dat er iemand door het ijs gezakt was. Er stonden allemaal mensen te kijken. Ik zag een grote scheur en water dat eruit sprong. Een stuk van de kade brak prompt af en ook de stoep viel ineen."



De politie heeft een deel van de kade afgezet. Busverkeer wordt omgeleid. Ook de brug kan voorlopig niet meer open. Een deel van de binnenstad en West zat zonder water of kampte met verminderde waterdruk.



Problemen

Het is niet de eerste keer dat een kademuur instort. "Amsterdam is altijd aan het renoveren en verbouwen. Het verbaast me niets dat dit gebeurt. Ze waren bezig met werkzaamheden aan het spoor. Misschien komt het daardoor," zegt Hulsmann. Van Bruggen: "In de zomer zijn er vaak problemen met bruggen die in de zomer vastzitten.



Dat komt doordat de wallenhoofden steeds dichter naar elkaar toe komen omdat er zoveel geheid wordt."