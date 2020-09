Kade ingestort in centrum Amsterdam

Het gaat om het stuk van de kade op de hoek van de Grimburgwal en Oudezijds Voorburgwal. De wal is daar met lantaarnpaal en al in het water verdwenen. Een woordvoerder van de gemeente kon nog niks vertellen over de oorzaak. “Het is nu alle hens aan dek. Alles moet nu worden geïnventariseerd.”

De ingestorte kademuur brokkelt nog steeds af. Af en toe schuiven er bakstenen het water in. Het gebouw zelf is ontruimd. Daarnaast worden alle kabels en leidingen verwijderd.

Ruud Westerink zag het rond 12.30 uur gebeuren en maakte direct bovenstaand filmpje. “Ik hoorde wat geluiden en zag de hele kade omlaag storten. Ik ben nog even blijven hangen om te kijken of er geen mensen in het water waren geraakt, maar voor zover ik weet is niemand erin gevallen.”

‘Perplex’

Een vrouw die zich op dat moment aan de overkant bevond, bij Café ’t Gasthuys, vertelt dat ze een harde klap hoorde. “Ik zag dat er een aardig stuk in elkaar zakte en ik weet eerlijk gezegd niet of het hierbij blijft. Er is nog een heel gedeelte dat half op instorten staat; de lantaarnpalen liggen zelfs in de gracht. “Momenteel is de politie ter plaatste en probeert te handhaven, want boten kunnen er nu ook niet meer langs.”

Nog een andere ooggetuige vertelt dat iedereen ‘perplex’ stond toen de kade instortte. “Heel langzaam schoof de kade het water in. Niemand kon zijn ogen geloven.”

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) heeft dinsdagmiddag meteen gereageerd op het incident: “Dit kan ook op andere plekken in Amsterdam gebeuren. Dit illustreert het belang van waar wij mee bezig zijn.”

Het zat er aan te komen: een hele kade in Amsterdam die hier net in het water verdwijnt. De Binnengasthuisstraat. pic.twitter.com/1djzVFAYRy — Hugo Logtenberg (@hugologtenberg) 1 september 2020

Slecht onderhoud kades en bruggen

Al langer is er kritiek op het onderhoud van de kades en bruggen in de stad. Door de huidige coronacrisis dreigt er nog meer bezuinigd te worden op dit broodnodige onderhoud.