Kadaster: nooit eerder stegen huizenprijzen zo hard als in derde kwartaal

Beeld Sophie Saddington

Voor een huis moest in het derde kwartaal voor het eerst gemiddeld 401.000 euro worden betaald. In de regio’s Amsterdam en Utrecht lag dit bedrag zelfs vaak boven de 475.000 euro. Er worden ondertussen steeds minder woningen verkocht in de prijsklasse tot 250.000 euro.

De provincies Friesland en Groningen tellen nog een redelijk aantal gemeenten waar de gemiddelde woningprijs onder de 325.000 euro ligt. Alleen in het oosten van de provincie Groningen zijn nog enkele gemeenten te vinden met een gemiddelde woningprijs onder de 250.000 euro.

Verder komen er steeds minder woningen op de markt, blijkt uit de nieuwste cijfers. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 werden 13 procent minder huizen verkocht. De huizen die wél worden verkocht, gaan meer en meer naar investeerders; vooral in grote steden buiten de Randstad.

Diemen

Diemen is vooralsnog de gemeente met het hoogste aandeel woningen in het bezit van investeerders. 25 procent van de koopwoningen zijn in deze gemeenten in handen van investeerders, gevolgd door Vaals (22 procent), Amsterdam (21 procent) en Den Haag (19 procent).

In de top vijf van wijken met de meeste woningen in handen van bezitters, staan er drie uit Amsterdam: de Noordelijke IJ-oevers Oost in Amsterdam (81%), Sloterdijk in Amsterdam (80%), De Leij in Tilburg (72%), De Hoef in Alkmaar (54%) en Burgwallen-Nieuwe Zijde in Amsterdam (51%).