Kabinetsplan voor krimp Schiphol kent louter verliezers: minder werk en bestemmingen, maar niet minder overlast

Terwijl er nog altijd lange rijen op Schiphol staan, praat de Tweede Kamer donderdag over permanente krimp van Schiphol. Maar of dat alle problemen oplost, is twijfelachtig.

Waarom krimp?

Luchtvaartminister Mark Harbers maakte in juni bekend dat het aantal vluchten op Schiphol 12 procent omlaag moet. Vanaf november 2023 mogen er maximaal 440.000 starts en landingen per jaar worden gemaakt tegen 500.000 in de afgelopen jaren.

Harbers haalde allerlei redenen bij het krimpdictaat, van de huidige druktechaos tot het milieu. Maar de enige reden voor de rigoureuze stap was het falen van de politiek. Sinds 2015 liggen namelijk geluidsregels rondom het vliegveld niet wettelijk vast, zodat er bij overschrijdingen niet kan worden ingegrepen. Jaar na jaar — zelfs in coronatijd toen het vliegverkeer vrijwel plat lag — werden op verschillende punten rondom de luchthaven vrijwel straffeloos geluidsgrenzen overschreden.

December vorig jaar citeerde deze krant uit een aanbeveling van luchtvaartinspectie ILT: als de situatie nog langer zou voortduren, zouden rechters op voorspraak van gedupeerde omwonenden, gehakt maken van dat ‘anticiperend handhaven’. Toen al werd door omwonenden gewerkt aan een rechtszaak, die inmiddels in gang is gezet.

Wat betekent krimp?

Een forse aderlating voor Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen, die naar rato vluchten moeten inleveren, KLM en partners — goed voor ruim 70 procent van het vliegverkeer — voorop.

KLM becijfert dat het 25 Europese bestemmingen als Istanboel, Porto en Belgrado en vijf tot tien intercontinentale bestemmingen (waaronder Montreal, Boston en Osaka) moet schrappen, waardoor ook minder toestellen nodig zijn en ook de werkgelegenheid zal afnemen.

Maar de gevolgen zullen veel groter zijn. Doordat tientallen bestemmingen wegvallen, kunnen andere bestemmingen onrendabel worden, omdat er te weinig overstappers op Schiphol worden af- en aangevoerd.

Dat treft ook Nederlandse opstappers; op een half dozijn bestemmingen na is geen van de intercontinentale vluchten en 60 procent van het Europese vliegverkeer rendabel met alleen Nederlandse passagiers. Volgens de maatschappij is uit het verleden gebleken dat bij 440.000 reizigers het Europese netwerk verlies zal maken

Bovendien kunnen landen waarvan de maatschappij op Schiphol ook vluchten moeten inleveren, met gelijke munt terugbetalen en ‘Nederlandse’ vluchten schrappen, China voorop. Ook dreigt veel minder luchtvracht, die vooral in de buik van passagierstoestellen meegaat, te worden vervoerd.

Een aantal andere maatschappijen schermt al met rigoureuze stappen. KLM-partner Delta overweegt een aanzienlijk deel van zijn vluchten naar de VS te verplaatsen van Schiphol naar Parijs en voor het doorvervoer gebruik te maken van Air France.

Maar alles tegen hinder toch?

60.000 vluchten minder betekent ontegenzeggelijk minder herrie, minder uitstoot en minder passagiers. Maar lang niet de 12 procent minder waarop Harbers hoopt.

Maatschappijen zullen vooral grotere toestellen inzetten om meer reizigers te vervoeren en zo de schade beperkt te houden. De lange rijen op Schiphol zullen door krimp niet vanzelf korter worden.

KLM en Transavia hebben al 100 Airbussen besteld die per stuk 15 procent meer reizigers vervoeren dan de toestellen die worden vervangen. De nieuwe vloot stoot zo ook 21 procent minder CO 2 uit per passagiersstoel, naast 11 procent minder stikstof ten opzichte van de huidige norm. De uitstoot van ultrafijnstof verdwijnt ten opzichte van de huidige KLM-Boeings vrijwel helemaal.

Door die investering zal volgens KLM per passagier 50 procent minder geluid, 21 procent minder CO 2 , 11 procent minder stikstof en vrijwel geen ultrafijnstof meer uitgestoten worden.

Maar per vlucht wordt het nauwelijks stiller; ook bij de nieuwste generatie zijn grotere vliegtuigen nu eenmaal wat luidruchtiger. Niet voor niets stelde onderzoeker CE Delft onlangs dat de gemiddelde geluidshinder vanwege de krimp juist groter kan worden.

Wat zijn de gevolgen?

Onderzoeker SEO becijferde in 2015 dat bij een soortgelijk scenario 14.300 banen verloren gaan en de Nederlandse economie jaarlijks een miljard euro misloopt. CE Delft kwam onlangs op een verlies aan 6500 arbeidsplaatsen.

Tot minder vliegen en minder milieuvervuiling zal het niet leiden. De helft van de getroffen passagiers zal volgens CE Delft vanaf buitenlandse vliegvelden vliegen, een derde neemt in het vervolg de auto. In feite exporteert Nederland op die manier een groot deel van de hinder naar buurlanden.