Kabinet wil stijgend aantal toeristen de provincie insturen

Vorig jaar bezochten 17,6 miljoen toeristen Nederland, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2016. Dat drukt zwaar op trekpleisters en in het bijzonder op Amsterdam. De stad loopt volgens een onderzoek van het World Travel & Tourism Council het gevaar tegen 'gevoelens van vervreemding in eigen stad' aan te lopen.



Duurzaam

Waar voorheen werd gestreefd naar het trekken van zoveel mogelijk toeristen moet het vanaf nu juist duurzaam: verspreid over heel Nederland en gedurende het hele jaar.



Dat moet gaan gebeuren door de aantrekkingskracht van Amsterdam over de rest van het land uit te smeren. De door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) ontwikkelde 'spreidinggstrategie' heeft de naam HollandCity gekregen en presenteert heel Nederland als metropool.



Hierover werd in januari al gesproken tijdens een zogeheten rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.



Vincent van Gogh

Zo zouden toeristen met een voorliefde voor bijvoorbeeld Vincent van Gogh getriggerd moeten worden niet alleen het Museumplein, maar de regio's Arnhem en Noord-Brabant te bezoeken.



Dat is enerzijds goed voor de leefbaarheid in bijvoorbeeld Amsterdam en anderzijds goed voor andere regio's in Nederland. Rotterdam en Den Haag ambiëren volgens de staatssecretaris een deel van het Amsterdamse toerisme naar zich toe te trekken.



Keijzer gaat nu in gesprek met provincies, gemeenten en het bedrijfsleven om nog meer plannen te maken.