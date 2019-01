Kabinet wil grote steden helpen met woningen

Een delegatie onder leiding van premier Mark Rutte sprak hierover met burgemeesters en wethouders van de steden (de zogenoemde G4).



Ze gaan onderzoek doen naar alternatieve vormen van bekostiging, aldus de partijen in een verklaring. Tot 2040 is het nodig om een half miljoen huizen te bouwen in de vier grote steden. Concrete beloften op financieel gebied zijn niet gedaan door het kabinet.



De partijen spreken van een 'serieuze stap' om samen de uitdagingen van de G4 aan te pakken. De overheid kan de plannen niet alleen uitvoeren. 'Marktpartijen, ontwikkelaars, beleggers, corporaties, investeerders en vervoerders zijn hard nodig voor het oplossen van dit vraagstuk,' aldus de verklaring.



52.500 woningen

Amsterdam wil voor 2025 52.500 nieuwe woningen bouwen. De afgelopen jaren is al flink gebouwd, zo'n 6500 woningen per jaar, maar dat moet de komende zeven jaar nog meer worden.



Circa eenderde van de nieuwe woningen, zo'n 24.000, wordt sociale huur. Ook is er ruimte voor meer dan 20.000 koophuizen, zo'n 28 procent van het totaal. Daarnaast zijn er bijna 12.000 middeldure en 8500 dure huurwoningen gepland.



De woningen zullen verrijzen in grote projecten als IJburg, Zeeburgereiland, de Noordelijke IJ-oevers, Houthavens en Zuidas. Daar komt Overamstel bij, in de Bijlmerbajes en langs de Weespertrekvaart, maar ook Zuidoost, op het verloren gewaande bedrijventerrein Amstel III en in Noord. Ook de Staalmanbuurt in Nieuw-West, het Waterlandplein in Noord en de K-buurt in Zuidoost staan op de kaart.