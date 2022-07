Kabinet weifelt: met krimp Schiphol toch studentenwoningen in Amstelveen?

Amstelveen Kronenburg ligt deels braak, naast leegstaande kantoren. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat schrijft luchtvaartminister Mark Harbers aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool.

Half mei haalde de Raad van State op voorspraak van luchtvaartinspectie ILT, die onder het ministerie van Infrastructuur valt, een streep door Amstelveense plannen om in de vervallen kantorenwijk Kronenburg 4000 studentenwoningen te bouwen. Volgens de bestuursrechters had Amstelveen toestemming aan de inspectie moeten vragen.

ILT wees verwante plannen eerder af omdat de woningen pal onder de vliegroutes van Schiphol liggen. Terwijl er direct naast Kronenburg op campus Uilenstede al jaren 3500 studenten onder het vliegverkeer wonen en er vlakbij wel nieuwe appartementen worden gebouwd, is het volgens de Schipholnormen in het voormalige kantorengebied te lawaaiig en onveilig.

Dat standpunt wordt nu opnieuw tegen het licht gehouden, ook omdat het kabinet eind juni besloot het aantal vluchten op Schiphol vanaf november 2023 12 procent terug te brengen, waarmee het vliegverkeer binnen de geluidsregels moet blijven. Mogelijk krimpen daarmee ook de hinderzones rondom de luchthaven. Begin deze maand liet minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) al bij beraad met de Kamer weten daarover met Harbers te zullen praten.

Leefbaarheidsproblematiek

‘Momenteel vindt ambtelijk overleg plaats tussen de ministeries waarin de mogelijkheden worden verkend voor Kronenburg,’ schrijft Harbers nu aan de Kamer, ‘en andere locaties in de regio rond Schiphol die kampen met vergelijkbare leefbaarheidsproblematiek.’ Ook in onder meer Aalsmeer en Rijsenhout in de Haarlemmermeer voorkomen Schipholregels grootschalige nieuwbouw van woningen en renovatie van verpauperd stedelijk gebied.

Daarbij wordt ook overlegd met de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS), een verbond van provincies en gemeenten rondom Schiphol over aanpassing van het Luchthavenindelingbesluit (LIB), waarin regels over geluidshinder en veiligheid zijn vastgelegd.

‘De regio is gevraagd concrete knelpunten aan te leveren die bijdragen aan de invulling van maatwerkafspraken,’ aldus Harbers. ‘Met als doel gerichte oplossingen te vinden voor vraagstukken die spelen op specifieke locaties. De komende periode worden voorstellen tot aanpassing van het LIB omgezet in een besluit. De inzet is om dat eind dit jaar te nemen.’

Niet zeker

Óf het mogelijk wordt alsnog in Kronenburg te bouwen, is volgens Harbers niet zeker, omdat ‘de actualisatie van beperkingengebieden van het LIB nog nadere uitwerking vraagt’.

Het is bij lange na niet gezegd dat krimp van Schiphol ook minder hinder betekent. In coronajaar 2021 overschreed de geluidshinder van de Buitenveldertbaan, waarvan de routes over Kronenberg voeren, de normen. Terwijl het aantal vluchten op Schiphol toen bijna de helft lager lag dan in topjaar 2019.

Toch is verantwoordelijk wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) blij. “Ik put hoop uit deze uitspraken. Dat er eind dit jaar een deadline op tafel ligt, is goed nieuws. Er lijkt in Den Haag toch echt bereidheid om moeilijke besluiten aan te pakken. Dat zagen we eerder aan de ingreep op Schiphol.”

Amstelveen zit nog niet direct bij het overleg aan tafel. “Maar de uitnodiging aan ministers Harbers en De Jonge om hier op bezoek te komen en met alle spelers in Kronenburg te komen praten is de deur al uit.”

Wel gaat Amstelveen met de vastgoedpartijen in Kronenburg door met het ontwikkelen van alternatieven, zoals nieuwe kantorenbouw en parkachtig groen. “Maar bij alle partijen is er voorkeur voor het oorspronkelijke plan. Om de enorme woningnood onder studenten op te lossen en dit stuk Amstelveen op te knappen.”

Oekraïense vluchtelingen Nu er niet gebouwd kan worden in Kronenburg, zetten vastgoedbedrijven Zadelhoff en Maarsen momenteel noodopvang voor 65 tot 80 vluchtelingen uit Oekraïne in het gebied op. Het gaat daarbij om de opvang van mensen die nu in privéwoningen van Amstelveners zijn ondergebracht. Volgens de Schipholregels zijn ‘tijdelijke woningen’, waaronder hotels, shortstay en vluchtelingenopvang, onder de vliegroutes wel toegestaan maar valt studentenhuisvesting daar – ook met tijdelijke campuscontracten – niet onder. In Kronenburg zijn al 420 Oekraïense vluchtelingen in hotels ondergebracht. Wel geldt de vluchtelingenopvang volgens Harbers voor maximaal zes maanden. Amstelveen heeft inmiddels een ontheffing aangevraagd, maar die moet nog door ILT worden goedgekeurd. Wethouder Gordon: “Deze vluchtelingen hebben een verblijfsstatus van tenminste drie jaar. We willen voorkomen dat ze steeds moeten verhuizen. Het ziet ernaar uit dat ILT hiervoor toestemming geeft. Zolang wachten we nog even met een definitieve vergunning voor de extra opvang.”

