Kabinet waarschuwt nieuw college Amsterdam

De plannen gaan niet alleen in tegen het kabinetsbeleid, maar zijn mogelijk ook in strijd met wet- en regelgeving, zegt staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie).



Harbers wijst op het Amsterdamse voornemen om uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren in deze opvang aan het werk te zetten. Dat mag niet, waarschuwt de staatssecretaris. Hij kijkt sowieso met argusogen naar de opvangplannen, omdat die volgens hem "de uitzichtloosheid van het illegale bestaan in Nederland alleen maar verlengen''.



De staatssecretaris waarschuwt dat Amsterdam riskeert illegale asielzoekers uit andere delen van Nederland aan te trekken.



"Als je een open opvang creëert waar je zonder voorwaarden vooraf je illegale verblijf kunt verlengen, dan kunnen u en ik wel bedenken wat voor een uitwerking dat zal hebben op mensen van elders die weigeren Nederland te verlaten" verklaart de staatssecretaris.



Ongedocumenteerden

Hij vindt het ook niet in de haak dat het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP spreekt van 'ongedocumenteerden'. "Dat klinkt een beetje lieflijk, van: het is een beetje buiten hun schuld. Maar als mensen willen terugkeren kunnen we morgen aan de slag om die mensen van reispapieren te voorzien. En dan is er ook opvang in afwachting van hun terugkeer'' waarschuwt Harbers.



Ook vraagt de staatssecretaris zich af of het nieuwe stadsbestuur de gewraakte plannen ook omzet in beleid. Te zijner tijd denkt hij het hoofdstedelijke college wel over hun meningsverschillen te spreken. Op ingrijpen van het kabinet wil hij al helemaal niet vooruitlopen.



