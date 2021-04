Kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor doortrekken Noord/Zuidlijn

Beeld Rink Hof

Tien projecten krijgen in totaal 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Het geld gaat onder meer naar groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en ov-projecten in de Randstad. Bijna 650 miljoen euro komt meteen beschikbaar, voor circa 3,5 miljard euro moet nog een extra onderbouwing worden gegeven.

De regio Amsterdam pakt de hoofdprijs: voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol wordt maximaal 1,5 miljard euro gereserveerd, wat neerkomt op 50 procent van de geschatte kosten. Toch bevat de bekendmaking ook slecht nieuws. Voor het tweede deel van de Amsterdamse aanvraag, het afbouwen van het laatste stukje Ringlijn tussen Isolatorweg en het Centraal Station, wordt geen geld vrijgemaakt. Oud-wethouder Sharon Dijksma, die de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds had gedaan, sprak van een ‘package deal’, maar daar heeft het Rijk lak aan.

Het is daarom geen automatisme dat de gemeenteraad het ontbrekende budget voor het verlengen van de Nood/Zuidlijn gaat bijplussen. Partijen als GroenLinks en SP waren eerder kritisch over de uitbreiding richting de luchthaven, maar werden gepaaid door de belofte dat het sluiten van de Ringlijn de hoofdstad veel zou opleveren. De vraag is of zij politieke steun gaan geven als Amsterdam dit geheel uit eigen zak moet betalen. D66 reageerde wel enthousiast.

Kabinet heeft dus wel geld over voor Schiphol en NS, maar niet voor Amsterdam, want sluiten metro ringlijn en daarmee ontsluiting Haven-stad is afgevallen. Hier heeft Amsterdam niets aan. Precies waar ik bang voor was. https://t.co/9RcQoKjQpw via @parool — Zeeger Ernsting (@zeeger) 9 april 2021

Schipholtunnel

Marjan Rintel, president-directeur van NS, wijst erop dat de metroverbinding naar Schiphol meer voordelen heeft dan alleen voor vliegreizigers. “Dit geld voor trein en metro is een krachtig signaal uit Den Haag en getuigt alvast van ambitie en lef. Hiermee is gekozen voor het openbaar vervoer als oplossing voor grote problemen in de drukste gebieden in Nederland, zoals het bouwen van een miljoen bereikbare woningen en het behalen van de klimaatdoelen.” Het enthousiasme van de NS is logisch, zodra de metro rijdt is de huidige ‘Airport Sprinter’, een stoptrein vanaf CS via Sloterdijk, niet meer nodig en ontstaat er in de Schipholtunnel meer ruimte voor internationale treinen.

Hoewel de beslissing van het Nationaal Groeifonds een opsteker is voor de voorstanders van het verlengen van de Noord/Zuidlijn, is de toekenning van het geld nog niet zeker. Deskundigen onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem die de aanvragen hebben beoordeeld, wijzen erop dat Amsterdam duidelijker moet maken wat precies de logistieke en economische opbrengsten zijn van de uitbreiding. Het bedrag kan nog worden verlaagd of zelfs afgewezen, waarschuwen zij.

De ‘Oude Lijn’

Daarnaast is er maximaal 1 miljard euro voor het versterken van het openbaar vervoer in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Specifiek gaat het om de ‘Oude Lijn’ tussen Schiedam en Delft.

In totaal kreeg de beoordelingscommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem vijftien aanvragen binnen voor in totaal 25 miljard euro aan investeringen. De projecten die nu geen geld krijgen, vallen mogelijk later alsnog in de prijzen.

Het kabinet heeft in totaal 20 miljard euro gereserveerd tot 2026. Het is de bedoeling dat dit geld de komende jaren stapsgewijs wordt uitgekeerd. Ook nieuwe aanvragen maken daarbij kans.