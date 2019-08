Kabinet stelt plafond afvalimport in vanwege AEB-crisis

Vanwege de afvalcrisis rond AEB stelt het kabinet paal en perk aan de import van afval. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) komt met een tijdelijk importplafond.

Door het stilleggen van vier van de zes afvalovens van het Amsterdamse afval- en energiebedrijf, kampt Nederland met een groot tekort aan capaciteit voor de verbranding van afval. Dat tekort wordt verergerd doordat ook buitenlands afval, met name uit Groot-Brittanië, in Nederland wordt verbrand. Door het tijdelijke importplafond kunnen er nu geen nieuwe contracten meer worden afgesloten om buitenlands afval te importeren.

AEB heeft langlopende contracten gesloten over de verbranding van Brits afval. Toen vorige maand werd besloten het bedrijf grotendeels stil te leggen, zijn andere afvalbedrijven bijgesprongen. Desondanks is er te weinig landelijke capaciteit waardoor grote hoeveelheden bedrijfsafval op stortplaatsen belandden en achterstanden zijn ontstaan bij de verwerking van huisvuil.

De contracten die AEB is aangegaan over Brits afval zijn dan ook een groot struikelblok bij de redding van het in grote financiële nood verkerende afvalbedrijf. Amsterdam en de afvalbranche pleiten daarom al weken bij de staatssecretaris voor een importstop. De gedachte was dat AEB op die manier – door overmacht – onder de verplichtingen uit kon komen zonder die contracten voor veel geld af te kopen.

Zo ver gaat de staatssecretaris dus niet: het plafond heeft geen consequenties voor bestaande contracten. In een verklaring wijst Van Veldhoven Amsterdam op de eigen verantwoordelijkheid om AEB overeind te houden. “Afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de problemen bij het AEB laten zien, dat ook een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden.”

De staatssecretaris praat de komende tijd verder met de afvalbranche en de gemeente Amsterdam. “Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen. Dit tijdelijke importplafond helpt daarbij.”