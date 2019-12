Kabinet steekt extra geld in regionale aanpak lerarentekort

Beeld Dingena Mol

Ook krijgen de vier grote steden, waar het probleem het grootst is, vier jaar lang ieder 1 miljoen euro extra om meer leraren te werven.

Dat schrijft minister Arie Slob vandaag aan de Tweede Kamer. Het tekort aan basisschoolleraren stijgt minder hard dan eerder werd voorspeld. In 2024 is het lerarentekort 1300 voltijdsbanen lager dan in de raming van vorig jaar. De cijfers laten zien dat er over vijf jaar een tekort zal zijn van 1970 fulltimefuncties bovenop het huidige tekort. Hoeveel dat precies is, valt volgens het ministerie niet te zeggen.

De vier grote steden plus Almere zijn bezig met noodplannen. Die van Amsterdam en Den Haag moeten volgende maand al klaar zijn. In de plannen komt te staan welke scholen het op dit moment het zwaarst hebben en welke maatregelen de betreffende schoolbesturen nu al kunnen nemen. Daarbij wordt ook gekeken naar meer samenwerking tussen schoolbesturen en kleine scholen die onder de opheffingsnorm zitten, schrijft Slob.

Schoolbesturen moeten volgens de ChristenUnie-bewindman hun leraren met kleine deeltijdbanen ook ‘actief aanmoedigen’ om meer uren te gaan werken.