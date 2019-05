Kabinet sluit MH17-stap tegen Oekraïne niet uit

Maar er was en is geen "overtuigend juridisch bewijs" om het land succesvol aansprakelijk te stellen voor het niet volledig sluiten van zijn luchtruim voor of op 17 juli 2014.



Dat meldt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat vrees voor verjaring niet nodig is, omdat het internationaal recht geen specifieke verjaringstermijn kent.



Op verzoek van de Kamer geeft Blok nu inzicht in de afweging van het kabinet om Oekraïne op dit moment niet aansprakelijk te stellen. Maar het kabinet wil niet te veel kwijt. Dat zou immers duidelijk maken hoe succesvol verweer zou kunnen worden gevoerd bij een eventuele aansprakelijkstelling, aldus de minister.



Voor een succesvolle aansprakelijkstelling is onder andere noodzakelijk dat Oekraïne wist, of had moeten weten, dat de Russische Buk-lanceerinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergehaald, aanwezig was op zijn grondgebied. Dat is niet duidelijk.